就診量相對平穩 大陸官方：兒童呼吸道疾病診療量整體呈下降趨勢

針對近期呼吸道感染情況，大陸國家衛生健康委員會表示，目前二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量整體呈現波動下降趨勢，兒科診療量增加的情況得到一定緩解。但仍呼籲學生、教職員，不要帶病上課，防止將傳染病傳入學校或教室。

大陸國家衛健委10日就冬季呼吸道疾病防治有關情況召開記者會，國家衛健委新聞發言人米鋒在記者會上指出，從發燒門診和急診整體情況來看，近段時間，大陸呼吸道疾病就診量已相對平穩，特別是基層醫療機構分流部分患者，目前整體正常醫療服務並未受到影響。

米鋒建議，中小學、托幼機構、養老院等重點場所及人員密集場所要落實通風消毒等措施，同時加強健康科普和健康監測，做好個人防護，減少疾病傳播，降低感染風險，並且要繼續做好疫苗接種。

大陸疾管中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌則表示，學校、托幼機構、公共交通工具等區域人員密集且內部相對密閉，是呼吸道傳染病防治的重點機構和場所。其中，針對學校和托幼機構，他建議，一是要儘早接種疫苗；二是要加強環境清潔，保持室內衛生，定期開窗通風，提高空氣質量；三是建議加強健康監測，做好晨午檢查、因病缺勤缺課登記等，學生、教職員工要堅持「不帶病上課，防止將傳染病傳入學校或教室」。

針對公共交通工具，彭質斌稱，首先要做好交通工具內部的清潔消毒，確保內部空氣品質，定期通風換氣。再來，在呼吸道傳染病高發季節建議「佩戴口罩」，以降低發病風險，每個人應該做好自身健康的第一責任人。

大陸國家疾管署衛生免疫司司長夏剛強調，接種流感疫苗是預防流感發病、減少流感相關重症和死亡的有效手段。他呼籲，若已經出現過流感症狀，在沒有確診、自行痊癒後，仍建議接種流感疫苗，尤其是老年人等重點族群，因接種流感疫苗可減少感染，並降低重症和死亡的風險。