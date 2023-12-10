快訊

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

Live／中日戰拿莫伊漾首局首棒二壘安打 卻未能得分0:0

影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就診量相對平穩 大陸官方：兒童呼吸道疾病診療量整體呈下降趨勢

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
近期大陸呼吸道等疾病感染患者持續上升，上海復旦大學附屬兒童醫院急診室近日就坐滿等待就醫的家長和孩童，不少孩童額頭上還貼著退熱貼。記者謝守真／攝影
近期大陸呼吸道等疾病感染患者持續上升，上海復旦大學附屬兒童醫院急診室近日就坐滿等待就醫的家長和孩童，不少孩童額頭上還貼著退熱貼。記者謝守真／攝影

針對近期呼吸道感染情況，大陸國家衛生健康委員會表示，目前二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量整體呈現波動下降趨勢，兒科診療量增加的情況得到一定緩解。但仍呼籲學生、教職員，不要帶病上課，防止將傳染病傳入學校或教室。

大陸國家衛健委10日就冬季呼吸道疾病防治有關情況召開記者會，國家衛健委新聞發言人米鋒在記者會上指出，從發燒門診和急診整體情況來看，近段時間，大陸呼吸道疾病就診量已相對平穩，特別是基層醫療機構分流部分患者，目前整體正常醫療服務並未受到影響。

米鋒建議，中小學、托幼機構、養老院等重點場所及人員密集場所要落實通風消毒等措施，同時加強健康科普和健康監測，做好個人防護，減少疾病傳播，降低感染風險，並且要繼續做好疫苗接種。

大陸疾管中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌則表示，學校、托幼機構、公共交通工具等區域人員密集且內部相對密閉，是呼吸道傳染病防治的重點機構和場所。其中，針對學校和托幼機構，他建議，一是要儘早接種疫苗；二是要加強環境清潔，保持室內衛生，定期開窗通風，提高空氣質量；三是建議加強健康監測，做好晨午檢查、因病缺勤缺課登記等，學生、教職員工要堅持「不帶病上課，防止將傳染病傳入學校或教室」。

針對公共交通工具，彭質斌稱，首先要做好交通工具內部的清潔消毒，確保內部空氣品質，定期通風換氣。再來，在呼吸道傳染病高發季節建議「佩戴口罩」，以降低發病風險，每個人應該做好自身健康的第一責任人。

大陸國家疾管署衛生免疫司司長夏剛強調，接種流感疫苗是預防流感發病、減少流感相關重症和死亡的有效手段。他呼籲，若已經出現過流感症狀，在沒有確診、自行痊癒後，仍建議接種流感疫苗，尤其是老年人等重點族群，因接種流感疫苗可減少感染，並降低重症和死亡的風險。

大陸國家衛健委呼籲學生、教職員等不帶病上課，以防止將傳染病傳入學校或教室。（圖／取自中國網）
大陸國家衛健委呼籲學生、教職員等不帶病上課，以防止將傳染病傳入學校或教室。（圖／取自中國網）

流感疫苗 傳染病

延伸閱讀

大陸民眾「資產負債調整」近尾聲 學者籲政府：需政策促增收入

影／與大陸互派軍事觀察員？趙少康：我們沒有要打他 只能我們派去

大陸發布最新指引 建議在公共場所重新戴上口罩

中菲南海爭議 陸海警：菲船故意衝撞 責任全在菲

相關新聞

反腐靠原配？武漢大學醫師遭前妻實名舉報

湖北武漢大學人民醫院一名湯姓醫師近日遭前妻在網上發布影片對其進行實名舉報，引發大陸民眾高度關注。影片中一名黃姓女子手持身...

就診量相對平穩 大陸官方：兒童呼吸道疾病診療量整體呈下降趨勢

針對近期呼吸道感染情況，大陸國家衛生健康委員會表示，目前二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量整體呈現波動下降趨勢，兒科診...

香港遊險成監獄行！陸女搭巴士見1告示嚇呆「差點入獄」 急上網求助

出外旅遊一定要留意當地法規！有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事…

東航接收第三架陸國產C919客機 將擴展至更多航線

中國東方航空12月9日再接受一架全新C919型客機。東航指出，此為其首批採購5架C919中的第3架，編號為B-919D，...

德柏林動物園2熊貓12月中將返中 園方歡送粉絲不捨

德國柏林動物園的大熊貓雙胞胎兄弟「夢想」和「夢圓」，12月中旬即將啟程返回中國，動物園日前舉辦歡送活動，並為「夢想」、「...

結束38年旅美生涯…華裔學者落腳港大 感嘆知中派專家被邊緣化

知名研究中國問題專家李成今年7月結束長達38年的旅美生涯，落腳香港大學繼續鑽研中國問題。他接受專訪說，決定離美主因在於當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。