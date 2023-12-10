營運成本大減50%！陸最大商業地下石油儲備工程動工

中國大陸最大商業地下石油儲備項目——中海油進大榭商儲儲備工程於12月9日全面開工建設。該項目完公啟用後，將實現進口原油的快速儲存、加工消化和周轉，為中國大陸油氣資源穩定供應提供保障，且該工程建設成本降低約20%、營運成本減少約50%

據央視新聞報導，該項目位於浙江寧波市北崙區，由中國海油自主設計建造，包括300萬立方公尺的地下原油洞罐，以及地面原油儲運和配套設施。大榭商儲工程是在岩體中人工挖掘洞室儲存原油，其利用穩定地下水位壓力形成地下水封，具有庫容量大、安全、儲品損耗少等優點。

對此，中海油石化工程有限公司總經理吳廣增稱，該工程採用自主研發的地下水封洞庫洞室圍岩穩定評估、全工況蓄水試驗等關鍵核心技術，可確保地下原油洞罐50年長周期運作零檢修。

報導提到，目前大陸石油商業儲備主要有地面儲槽和地下水封洞庫儲存兩種方式。與地面儲槽相比，地下水封洞庫通常建造在地下一定深度，營運安全較可靠，且建設成本降低約兩成、營運成本減少約五成，同等規模油庫可節約建設用地約950畝。與此同時，該建設可解決油品蒸發損耗問題，在綠色低碳環保方面有某種程度的優勢。

另，報導引述統計稱，在全球範圍已建成200多座地下水封洞庫，主要分布在挪威、瑞典、德國、法國等地。中國大陸自20世紀70年代起開始研究、建造地下水封洞庫，並於2000年後進入高速發展期，經過２０幾年的技術首次將地下水封洞庫技術用於大榭商儲項目。

中海石油化工進出口有限公司董事長劉大平表示，該工程於2026年底建成投用後，將向華東及長江沿線提供穩定的原油供應。其中，對於進一步促進當地石油供需動態平衡、應對能源供應重大突發事件，以及豐富能源產業數位轉型實踐具有重要意義。

他同時稱，這也將實現進口原油的快速儲存、加工消化和周轉，推進中國（浙江）自貿試驗區油氣全產業鏈發展，為寧波打造以油氣為核心的大宗商品資源配置基地提供有力支撐，為華東及長三角乃至全國油氣資源穩定供應提供保障。