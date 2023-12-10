大陸發布最新指引 建議在公共場所重新戴上口罩

鑑於近期呼吸道感染者持續增加，大陸國家疾病預防控制局9日發布最新版的預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引，建議大陸民眾在搭乘飛機、火車、地鐵、公車，以及進入超市、戲院、電梯等環境密閉、人員密集場所時配戴口罩。

中國大陸近期呼吸道感染患者大增，據羊城晚報報導，除兒童外，成人呼吸道疾病就診人數也較前兩個月有所增加。廣州中醫藥大學第三附屬醫院呼吸內科教授孫志佳指出，該院呼吸科門診量比兩個月前增加30%左右，目前就診的成人呼吸道疾病以普通感冒、流感、支原體感染為主。

大陸國家疾控局9日發布通知指出，為進一步做好新冠、流感等多種呼吸道傳染病防控工作，指導公眾科學佩戴口罩，國務院聯防聯控機制疫情防控組制定了「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）」。

該指引稱，呼吸道傳染病的常見病原有新冠病毒、流感病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒等，主要通過呼吸道飛沫、吸入帶有病原體的氣溶膠或密切接觸等途徑傳播。科學佩戴口罩是預防呼吸道傳染病的有效措施。

根據該指引，應佩戴口罩的情形或場景有：

一、新冠病毒感染、流感、肺炎支原體感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道傳染病感染者前往室內公共場所或與他人近距離接觸時；

二、出現發燒、咳嗽、流涕、喉嚨痛、肌肉酸痛、乏力等呼吸道傳染病症狀者前往室內公共場所或與他人近距離接觸時；

三、前往醫療機構就診、陪診、陪護、探視時；

四、呼吸道傳染病高發期間，外來人員進入養老機構、社會福利機構、托幼機構等脆弱人群集中場所時；

五、呼吸道傳染病高發期間，養老機構、社會福利機構、 托幼機構、學校等重點機構的醫護、餐飲、保潔、保安等公共服務人員工作期間。

該指引建議佩戴口罩的情形或場景有：

一、呼吸道傳染病高發期間，乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時；

二、呼吸道傳染病高發期間，進入超市、影劇院、客運場站、廂式電梯等環境密閉、人員密集場所時；

三、呼吸道傳染病高發期間，老年人、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所時；

四、與出現呼吸道傳染病症狀者共同學習、生活或工作期間。