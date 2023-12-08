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住宿貪便宜選擇「無窗房」 房務人員警告：三因素恐危害健康

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人訂房為了便宜會選擇「無窗房」，但內部空氣不流通容易造成健康問題。示意圖／Ingimage
許多人訂房為了便宜會選擇「無窗房」，但內部空氣不流通容易造成健康問題。示意圖／Ingimage

出門旅遊住宿有許多選擇，包含飯店、民宿、青旅等，許多民眾挑選時除了考量環境，也會考量價格。訂房網上價格偏低的房型常見是「無窗房」，不過，無窗房容易使室內空氣不流通，造成健康上的危害，民眾應當慎選。

根據陸媒《搜狐網報導，許多從事飯店產業的內行人都建議住宿時，不要選擇無窗房，原因除了空氣不流通問題外，還包含細菌孳生、汙染危害等問題。

1.細菌滋生快

由於房間沒有窗戶，在房間通風不足的情況下，洗手間、房內設施沾染的細菌很難排出，加上不同旅客陸續入住，各類細菌交雜導致更加快速孳生，細菌不斷積累在房間內，讓健康有了潛在風險。

2.室內空氣不流通

由於房間沒有窗戶，導致空氣沒辦法順利流通，旅客在這樣的環境下，容易感到呼吸不順，若剛好有感冒、鼻炎、咳嗽等症狀，或本身有呼吸道問題，居住在無窗房中，症狀便會更加嚴重。

3.裝潢帶來的汙染危害

在飯店裝潢過程中，使用的建材大多含有甲醛等有害物質，對人體的呼吸系統及皮膚都會產生刺激作用，引發過敏反應或慢性疾病。由於無窗房間無法及時排出這些汙染物，若長時間待在內，容易對健康造成影響。

住宿在無窗房間彷彿將自己關在一個封閉空間中，因此住宿時除了考慮價格，也應該考量到自身的健康問題。此外，即使選擇有窗戶的房間，也應當隨時留意房內通風情形。

住宿 搜狐網 民宿

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