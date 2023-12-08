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超算「天河星逸」能力倍增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在6日於廣州舉行的2023年超算創新應用大會上，大陸國家超算廣州中心發布新一代國產超級計算系統「天河星逸」，在通用CPU計算能力、網路能力、存儲能力以及應用服務能力等多方面較「天河二號」實現倍增，以滿足日益增長的高性能計算、人工智慧大模型訓練以及大數據分析等多種應用場景的需求，進一步提升該中心的多領域應用服務能力。

新華社報導，據大陸國家超算廣州中心主任盧宇彤介紹，「天河星逸」以應用為中心，採用大陸國產先進計算架構、高性能多核處理器、高速互連網路、大規模存儲等關鍵技術構建，將為廣州市、廣東省和粵港澳大灣區的前沿科技突破、戰略工程建設、產業升級轉型提供強勁高端算力與平台支撐。

大陸國家超算廣州中心業務主機「天河二號」研製工程總設計師廖湘科表示，「天河二號」於2013年研製成功，並曾連續多次奪得TOP500世界超算冠軍，是中國大陸超算系統研製進入世界領先行列的重要標誌，但大陸國產超算應用一直是大陸超算發展面臨的挑戰。「在多方支持下，國家超算廣州中心組建一流人才團隊，開發了一系列面向領域的超算應用平台」。

盧宇彤表示，大陸國家超算廣州中心發展十年來，打造面向領域的應用服務平台，用戶數由最初的300多個增長至30多萬，「天河二號」超算應用入選中國大陸十大科技進展。

網路 設計師

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