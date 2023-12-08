聽新聞
test
0:00 / 0:00

粵來粵有趣 抽題限時「潮」創作

聯合報／ 梁珮岑／潮州報導
兩岸青年選手於廣東潮州載陽茶館參加媒體見面會。記者梁珮岑／攝影
兩岸青年選手於廣東潮州載陽茶館參加媒體見面會。記者梁珮岑／攝影

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽總決賽活動，12月6日晚於廣東潮州載陽茶館舉辦媒體見面會。從兩岸共五百餘件作品中脫穎而出的12組兩岸創意短片創作隊伍，將針對不同主題、限時48小時於潮州拍攝。

兩岸青年短片創作人齊聚一堂，見證總決賽的開始。會上，賽事組委會介紹兩岸參賽隊伍、並對決賽規則與挑戰說明，兩岸共12組、30位兩岸青年參與本次的48小時限時主題挑戰，選手現場進行了挑戰賽題目抽籤。最終以創意短片一較高下。

本屆賽事設有6大主題、12項內容。其中，12項內容設定圍繞潮州的潮菜、潮劇、陶瓷、木雕、韓愈文化、寺廟文化、華僑文化等，還包含潮州大鑼鼓、潮劇團、工夫茶等多位非遺傳人、文化團體的參與。

每組選手抽出一個主題並獲得指定內容。戴暘麟、陳守元來自台灣隊伍「四季逗」，現場抽到「憧憬」和「潮州木雕」題目。戴暘麟表示，在決賽之前就決定走不一樣的風格，抽完題目後就已經在構思，想要即興寫一首歌、拍MV。陳守元還提到，希望透過這次比賽把他們的想法表現出來，這才是最重要的。除此之外，倆人都是第一次來到潮州。陳守元表示，「潮州真的很像台灣台南，是個很有文化底蘊的地方。」

廣東隊伍「風雨無阻」抽到「闖蕩」和「潮劇」。對此，成員章雲騰說，「潮劇屬於非遺文化，我們想著挖掘一個人是如何從接觸到喜歡潮劇的，現在又是通過什麼方法，把非遺文化傳承下去。另外想用創意方式，讓更多人看到潮劇魅力。」

7日，參賽選手們將前往潮州鎮海樓參加起跑儀式，48小時正式開始。挑戰賽結束於9日，十二組選手將完成挑戰並繳交創意短片作品。9日晚7時，決賽之夜將於廣州市舉辦、進行賽事成果發布會暨頒獎典禮，選手及嘉賓共襄盛舉。

青年

延伸閱讀

日本「JDM」4大天王12月9日降臨潮州 展出逾30輛經典車款

潮州鎮長周品全涉案遭押停職 縣府指派黃道東代理交接

潮州鎮長因案停職 屏東縣府今派參議黃道東代理

潮州鎮長收押至今無派代人選 屏縣府：公所主秘暫代

相關新聞

粵來粵有趣 抽題限時「潮」創作

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽總決賽活動，12月6日晚於廣東潮州載陽茶館舉辦媒體見面會。從兩岸共五百餘件作品中...

超算「天河星逸」能力倍增

在6日於廣州舉行的2023年超算創新應用大會上，大陸國家超算廣州中心發布新一代國產超級計算系統「天河星逸」，在通用CPU...

兒科醫加班工作！陸呼吸道病患未減 醫指部分合併感染流感、黴漿菌

中國兒童感染呼吸道疾病人數仍眾多，有上海醫生表示，目前患兒以流感和肺炎黴漿菌感染為主，且近期以流感患兒較多，部分患者為合...

為救溺水流浪狗…四川學校放乾護校河 網讚：最好的教育

四川西南科技大學師生與保安，日前聯手進行一場特別的「營救行動」，一隻流浪小狗墜入該校「護校河」中，無法自行上岸，試過網子...

陸爆發黴漿菌感染「香港個案也續升」 專家憂心籲篩查入境旅客

大陸近期爆發肺炎支原體（黴漿菌）感染，香港感染數字亦有明顯上升，其中有個案是兒童隨家長北上旅遊感染，專家估計香港本地個案...

兩岸官方誰說謊？媽祖、關公無法來台案陷羅生門 陸委會詳解

大陸湄洲媽祖、東山關公來台案，日前陷入兩岸官方互控的羅生門，對於大陸國台辦發言人陳斌華強調，陸委會用電話告知申請方「不會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。