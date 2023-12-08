粵來粵有趣 抽題限時「潮」創作

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽總決賽活動，12月6日晚於廣東潮州載陽茶館舉辦媒體見面會。從兩岸共五百餘件作品中脫穎而出的12組兩岸創意短片創作隊伍，將針對不同主題、限時48小時於潮州拍攝。

兩岸青年短片創作人齊聚一堂，見證總決賽的開始。會上，賽事組委會介紹兩岸參賽隊伍、並對決賽規則與挑戰說明，兩岸共12組、30位兩岸青年參與本次的48小時限時主題挑戰，選手現場進行了挑戰賽題目抽籤。最終以創意短片一較高下。

本屆賽事設有6大主題、12項內容。其中，12項內容設定圍繞潮州的潮菜、潮劇、陶瓷、木雕、韓愈文化、寺廟文化、華僑文化等，還包含潮州大鑼鼓、潮劇團、工夫茶等多位非遺傳人、文化團體的參與。

每組選手抽出一個主題並獲得指定內容。戴暘麟、陳守元來自台灣隊伍「四季逗」，現場抽到「憧憬」和「潮州木雕」題目。戴暘麟表示，在決賽之前就決定走不一樣的風格，抽完題目後就已經在構思，想要即興寫一首歌、拍MV。陳守元還提到，希望透過這次比賽把他們的想法表現出來，這才是最重要的。除此之外，倆人都是第一次來到潮州。陳守元表示，「潮州真的很像台灣台南，是個很有文化底蘊的地方。」

廣東隊伍「風雨無阻」抽到「闖蕩」和「潮劇」。對此，成員章雲騰說，「潮劇屬於非遺文化，我們想著挖掘一個人是如何從接觸到喜歡潮劇的，現在又是通過什麼方法，把非遺文化傳承下去。另外想用創意方式，讓更多人看到潮劇魅力。」

7日，參賽選手們將前往潮州鎮海樓參加起跑儀式，48小時正式開始。挑戰賽結束於9日，十二組選手將完成挑戰並繳交創意短片作品。9日晚7時，決賽之夜將於廣州市舉辦、進行賽事成果發布會暨頒獎典禮，選手及嘉賓共襄盛舉。