快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七龍珠真人版？壯漢香港街頭1打5 網驚脫衣後「強弱懸殊」後續曝

香港01／ 撰文／田中貴
白衣男子和5名年輕人打架。（facebook群組「江湖今天看」影片截圖）
白衣男子和5名年輕人打架。（facebook群組「江湖今天看」影片截圖）

日本經典漫畫《七龍珠》主角孫悟空早期脫下具有一定重量的上衣後，戰鬥力就會提升，原來在現實中的確會發生。網上近日流傳影片，顯示1名紅褲男子在旺角馬路私家車旁邊共5名青年打架。雖然1打5，但他絲毫不退縮，拳來拳往腳來腳往，雙方雖維持均勢，但男子脫掉上衣裸露半身後，戰鬥力立即急升，甚至追打其中1名金髮青年，局勢一面倒。5青年陸續上車離去，但紅褲男得勢不饒人，不許他們關上車門，繼續說髒話狂罵。司機最後車門未關照樣開車，半裸男回頭慢慢拾回地上物品。

網友笑言「5個生兒子還不夠膽打1個，笑死」、「留意脫衣服前還有得打，脫衣服後馬上強弱懸殊」、「其實他還是贏氣勢而已？亦有別人指這其實是舊片，「已經是500年前的舊片」、「幾年前的拿回出來炒冷飯」、「片不怕舊，最重要是好看」。

翻查資料，事件發生於2020年3月，發生於旺角花園街，5名青年開車離去後，在亞皆老街鬧市中，再被紅褲男追擊並以磚頭扔車。當天警方指旺角區未收到類似案件。

半裸男慢慢拾回黃大衣和背包。（ facebook 群組「江湖今天看」影片截圖）
半裸男慢慢拾回黃大衣和背包。（ facebook 群組「江湖今天看」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook社團「江湖今天看」，隨後被轉載至其他社團，片長約54秒，可見現場位於旺角1條馬路。影片開始已見地上有黃大衣和背包，紅褲男子則和5名青年打架，雙手用力拍向其中1名金髮青年，雙方一度拉開距離，隨後紅褲男繼續撲上前，向金髮男施襲，別人連忙增援。

雙方再次保持距離，紅褲男脫下白色上衣，裸露上半身後戰鬥力隨之急升，上演「一打五」，一邊說髒話「X」，撞挨打青年連忙後退，其中1人嘗試上前突襲，但都被打退，另1名格子衣服青年則起飛腳。

此時，4人站在左邊，金髮男則證在右邊較遠位置，紅褲男打左邊4位，繼而大罵「X」，衝上前向金髮男揮拳，金髮男一個轉身反抗，紅褲男再次衝出拍攝範圍。5青年先後上車，紅褲男趁機再踢金髮男1腳，繼而大聲再罵「XX臭」，繼續喝罵車內眾人，即使最後1人上車後，紅褲男不容許他們關上車門，繼續指罵他們，司機照樣開車離開，紅褲男見狀慢慢拾回黃大衣和背包。

不少網友笑言「5個人還打不過1個，笑死」、「留意脫衣服前還有得打，脫衣服後馬上強弱懸殊」、「那下爆氣已經贏了」、「其實他還是贏氣勢而已，不見得有還好打」，亦有別人指「已經是500年前的舊片」、「幾年前的拿回出來炒冷飯」、「片不怕舊，最重要好看」。

翻查資料，事發於2020年3月16日，地點為旺角花園街，紅褲男一打五還有後續。該輛私家車沿花園街轉出亞皆老街等紅燈時，紅褲男再現身疑用磚頭扔向左邊車身。轉綠燈時，紅褲男再撿回磚頭尾隨，有多名市民圍觀。當年警方回覆《香港01》指，旺角區當天沒收到類似案件。

延伸閱讀：

婚宴播活春宮片！成長片段變爆料「新娘激戰準大伯」 喜事秒變mma

馬路mma！2跨性別人士互毆 穿短裙打到走光 八卦男拍片慘了

文章授權轉載自《香港01》

青年 影片 香港

延伸閱讀

沒錢別生小孩？家長怨寒假上安親班「2周噴近萬」 網指便宜：但補習沒必要

維修費超乎想像！專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

忍不住3件事狂買結果悲劇了 日本夫妻撐2年退掉好市多會員：只愛熟食區

地方爸爸有福了！AV女優脫內褲藏五金行 羞吐：給爸爸們驚喜

相關新聞

兩岸官方誰說謊？媽祖、關公無法來台案陷羅生門 陸委會詳解

大陸湄洲媽祖、東山關公來台案，日前陷入兩岸官方互控的羅生門，對於大陸國台辦發言人陳斌華強調，陸委會用電話告知申請方「不會...

七龍珠真人版？壯漢香港街頭1打5 網驚脫衣後「強弱懸殊」後續曝

日本經典漫畫《七龍珠》主角孫悟空早期脫下具有一定重量的上衣后，戰鬥力就會提升，原來在現實中的確會發生。網上近日流傳影片，顯示1名紅褲男子在旺角馬路私家車旁邊共5名青年打架…

女轟香港廉航無通知取消航班 公審要賠錢！網狠批犯2大錯

近年不少人都會在第三方平台買機票，不過不論哪類型的航空公司，偶爾也會有航班取消或延誤出現，消費者要留意通知。近日有網友在社交平台發文指香港一航空公司沒有通知她取消航班，…

五月天假唱？網友爭論半開麥、墊音算不算 上海文旅局這樣說

五月天假唱風波延燒，上海文旅局組織專家評審介入鑑定，事件甚至驚動官媒「人民日報」發聲抵制假唱，稱「真唱是本分」。更有律師...

搖滾圈對五月天落井下石？ 有樂團要辦假唱專場、有人嘲沒實力

隨著五月天假唱風波發酵，中國搖滾圈多個樂團分別以不同方式「倒油」（落井下石）五月天，甚至有樂團嘲諷要辦假唱專場，引發熱議...

2024春晚吉祥物「龍辰辰」亮相 牠的靈感來源不簡單

2024年龍年春晚在公開主題為「龍行龘龘，欣欣家國」後，再公開色彩鮮豔的吉祥物「龍辰辰」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。