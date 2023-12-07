七龍珠真人版？壯漢香港街頭1打5 網驚脫衣後「強弱懸殊」後續曝

日本經典漫畫《七龍珠》主角孫悟空早期脫下具有一定重量的上衣後，戰鬥力就會提升，原來在現實中的確會發生。網上近日流傳影片，顯示1名紅褲男子在旺角馬路私家車旁邊共5名青年打架。雖然1打5，但他絲毫不退縮，拳來拳往腳來腳往，雙方雖維持均勢，但男子脫掉上衣裸露半身後，戰鬥力立即急升，甚至追打其中1名金髮青年，局勢一面倒。5青年陸續上車離去，但紅褲男得勢不饒人，不許他們關上車門，繼續說髒話狂罵。司機最後車門未關照樣開車，半裸男回頭慢慢拾回地上物品。

網友笑言「5個生兒子還不夠膽打1個，笑死」、「留意脫衣服前還有得打，脫衣服後馬上強弱懸殊」、「其實他還是贏氣勢而已？亦有別人指這其實是舊片，「已經是500年前的舊片」、「幾年前的拿回出來炒冷飯」、「片不怕舊，最重要是好看」。

翻查資料，事件發生於2020年3月，發生於旺角花園街，5名青年開車離去後，在亞皆老街鬧市中，再被紅褲男追擊並以磚頭扔車。當天警方指旺角區未收到類似案件。

半裸男慢慢拾回黃大衣和背包。（ facebook 群組「江湖今天看」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook社團「江湖今天看」，隨後被轉載至其他社團，片長約54秒，可見現場位於旺角1條馬路。影片開始已見地上有黃大衣和背包，紅褲男子則和5名青年打架，雙手用力拍向其中1名金髮青年，雙方一度拉開距離，隨後紅褲男繼續撲上前，向金髮男施襲，別人連忙增援。

雙方再次保持距離，紅褲男脫下白色上衣，裸露上半身後戰鬥力隨之急升，上演「一打五」，一邊說髒話「X」，撞挨打青年連忙後退，其中1人嘗試上前突襲，但都被打退，另1名格子衣服青年則起飛腳。

此時，4人站在左邊，金髮男則證在右邊較遠位置，紅褲男打左邊4位，繼而大罵「X」，衝上前向金髮男揮拳，金髮男一個轉身反抗，紅褲男再次衝出拍攝範圍。5青年先後上車，紅褲男趁機再踢金髮男1腳，繼而大聲再罵「XX臭」，繼續喝罵車內眾人，即使最後1人上車後，紅褲男不容許他們關上車門，繼續指罵他們，司機照樣開車離開，紅褲男見狀慢慢拾回黃大衣和背包。

不少網友笑言「5個人還打不過1個，笑死」、「留意脫衣服前還有得打，脫衣服後馬上強弱懸殊」、「那下爆氣已經贏了」、「其實他還是贏氣勢而已，不見得有還好打」，亦有別人指「已經是500年前的舊片」、「幾年前的拿回出來炒冷飯」、「片不怕舊，最重要好看」。

翻查資料，事發於2020年3月16日，地點為旺角花園街，紅褲男一打五還有後續。該輛私家車沿花園街轉出亞皆老街等紅燈時，紅褲男再現身疑用磚頭扔向左邊車身。轉綠燈時，紅褲男再撿回磚頭尾隨，有多名市民圍觀。當年警方回覆《香港01》指，旺角區當天沒收到類似案件。

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文章授權轉載自《香港01》