女轟香港廉航無通知取消航班 公審要賠錢！網狠批犯2大錯

近年不少人都會在第三方平台買機票，不過不論哪類型的航空公司，偶爾也會有航班取消或延誤出現，消費者要留意通知。近日有網友在社交平台發文指香港一航空公司沒有通知她取消航班，到機場時更發現連客運大樓也關門，要求航空公司賠錢，不過不少網友卻認為原po自己疏忽所致！

大陸女網友日前以「香港XX給我賠錢」為題在小紅書發文，她指今年7月透過香港一航空公司的微信小程式，訂購2023年12月3日鹿兒島回香港的航班。她稱在旅程結束準備搭飛機回國，才發現鹿兒島機場國際航廈都關門，地勤人員更跟她表示「今天沒有國際航線的飛機」，但由於要在翌日返工，故惟有以高價買其他高價機票回國。

她指由購票至回程當日，一直沒有收過航班取消的信息，「而且航班資訊在航路旅縱橫裡面一直都能查到」，更指微信小程式還在11月26號推播該班機訊息給她。「剛剛看了航旅縱橫，發現這班飛機是有數據的，在沒有飛機的情況下把所有程序都給完成了。」

雖然大部分網友對原po的經歷感同情，但卻認為原po本身也有理虧，首先樓主不應該以飛行APP為準，「海外的航班看航旅縱横這不是拿自己開玩笑嘛」，此外航空公司會用電郵通知航班取消或延遲通知，而並非在其他第三方的購買平台通知。

而原po在網友提醒之後也檢查過電郵郵箱，才發現航空公司早在9月已有航班變動通知，不過原po仍認為由於在微信小程式的航空公司公眾號訂票，故該公司仍有責任在微信上通知。

所以忠告大家不論是在官網購買或第三方平台購買機票，也必須留意聯絡電郵有沒有相關航班通知，否則就如原po一樣，不但撲個空更要自掏銀包再買票了。

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文章授權轉載自《香港01》