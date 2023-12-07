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8歲童遭惡犬撲倒瘋狂撕咬、面部縫逾90針近乎毀容 警正尋狗主人

香港01／ 撰文：孫聖然
江西吉安一名8歲男童，遭惡犬瘋狂撲倒撕咬，釀致面部幾乎毀容。（影片截圖）
江西吉安一名8歲男童，遭惡犬瘋狂撲倒撕咬，釀致面部幾乎毀容。（影片截圖）

江西吉安一名8歲男童，遭惡犬瘋狂撲倒撕咬，釀致面部幾乎毀容，最終縫了90多針。目前，惡犬已經被警方打死，但其主人仍未有找尋到。

綜合內媒報導，事發於上周六（2日）早8時許，8歲男童在小區門口買早餐時，遭一隻突然衝出的黃色惡犬撲倒在地撕咬。男童母親王女士控訴，兒子額頭、面部、嘴唇都被咬出較深的傷口，其中左眼從眼角處到面中有一個弧形傷口最為嚴重，「孩子在手術台上兩個小時，縫了90多針，當時我們以為眼睛要瞎了。」

王女士續指，這隻惡犬前後咬傷13人，最後被趕來的警員擊斃，但兒子的傷勢最為嚴重，目前已經花費了1萬元人民幣治療，後續費用會更高。根據王女士觀察，惡犬比較乾淨且頸部有項圈，「像是家養的。」

王女士說，後續想盡力兒子恢復容貌，但礙於仍未找到狗主人，所以希望有關部門可以幫助排查到狗主人，「如果找不到，能給與相應說法。」

網民回應：

「強烈要求城市禁止養狗。」

「可憐的孩子。狗主人必須負刑事責任！」

「但凡是狗傷人的，狗主人應該入刑且重罰！」

「這次是寵物狗咬人了，看你們還能怎辦，撲殺寵物狗？」

「一而再再而三的發生這種事情，為什麽政府還不制定相關的監管措施，規範養犬人行為！」

延伸閱讀：

寵物犬被捉走送往市場宰殺 捕狗隊員涉盜竊被拘留

Toyz任電競大賞頒獎人 統神獲獎台上爆粗怒罵「販毒狗」棄獎離場

文章授權轉載自《香港01》

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