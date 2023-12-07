合作基地助力 中醫藥推廣到國際

「中醫藥在全球已經得到越來越多人的認可和喜愛。」當被問及對中醫藥的看法，靦腆的土登巴桑變得健談，「中醫具有整體觀，治療方式獨特，它把『病的人』看作一個整體進行治療，而不僅是著眼於『人的病』。」

新華社報導，今年40歲的土登巴桑來自不丹，是位有10年從業經歷的醫生。在湖南中醫藥大學學3年中醫針灸，他驚喜地發現，對於一些以往治療效果不佳的慢性病，中醫顯現出獨特優勢。

和土登巴桑一樣，如今越來越多的外國人有機會學習中醫藥、體驗中醫藥服務，而這與中醫藥國際合作基地密不可分。近年來，中國大陸建設了一批中醫藥國際合作基地，加強中醫藥醫療、教育、科研、產業和技術服務等方面的國際合作交流。

為土登巴桑提供中醫藥臨床實習機會的湖南中醫藥大學第一附屬醫院正是這樣的基地，也是31個國家中醫藥服務出口基地之一。醫院承擔著境外留學生臨床教學與培訓等工作，助力中醫藥服務和文化「揚帆出海」。

湖南中醫藥大學第一附屬醫院黨委書記程博介紹，醫院已為10餘個國家開展中醫藥臨床實習346人次，為30餘個國家提供線上、線下中醫藥培訓和中醫藥文化體驗等服務300人次；通過構建輻射海外的中醫藥遠程醫療服務平台，還為20餘個國家提供遠程諮詢、中醫藥診療、心理疏導等中醫藥服務。