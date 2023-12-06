新女同事家人突離世需請喪假 經理竟想藉故解僱員工

近日有打工仔發貼文表示，公司1名新入職女同事不但接受人事部壓榨，更身兼數職，仍能維持不俗的工作表現，但卻不受人事部經理賞識。日前女同事家人突然離世，她急需請喪假，沒想到人事部經理竟想乘機將她解僱。發文者扼腕惋惜，想幫女同事講好說話，卻反被經理要脅「不如炒了你」。發文者發貼文向網友求救，然而網友卻一致建議發文者與女同事「早走早著」。

近日有任職飲食業的打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱其有個新入職、未過試用期的女同事，應徵做行政助理，她曾有相關經驗，期望薪酬為19,000元，不過被公司人事部女經理壓榨至18,500萬元，甚至要求她負責設計繪圖工作、去銀行入支票、經營公司社交媒體等工作。發文者指：「女同事照進來做，見他一直都做得還好。」

然而，日前女同事家中出現變故，有家人因交通意外傷重不治，突然離世，她需要緊急向經理請喪假。經理不滿對方要請假，其後就私下在群組中與其他同事討論「不如趁女生試用期未到炒了她先」，更表示從來沒有想過真的聘請對方，只是工作太多，「要請個打雜來幫忙」，加上「見他壓到18.5k 都進來做先請」。

發文者又補充，女同事見工前已向人事部經理表明已買好機票11月初要去泰國，經理當時表示「OK」，但之後卻向發文者表示「去泰國為什麼要去整個星期」，更懷疑女同事無心工作。發文者替女同事不值，曾幫她講好說話，卻忍來經理不滿，「誰知女經理就說不如炒了我？那麼我應該還能怎麼幫一個女孩？」。

貼文引來網友熱議，不少網友都「出謀獻策」，但就不是幫發文者的女同事留下工作，而是勸她早日另謀高就，「局外人角度都希望女同事一切安好&節哀，這樣的公司和反應...那麼他值得更好的地方」、「怎麼幫女孩？直接叫他找其他工作，這種公司不做也罷」、「照實跟女同事說，叫女同事還在試用期，快點找其他工作走人」、「老實和女同事說，讓他早點打算，強迫留在這裡也不走運」，亦有人對人事部經理表示反感，「你老闆第一個要炒的是你的HR經理」、「這種人都一定不會肯升人或者加工資，跟錯上司慘過要飯」。

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文章授權轉載自《香港01》