搭霸王車？男童屢改目的地突推門 下車無付款、司機處理惹議

若要乘搭計程車，乘客應自備足夠金額支付車資，不過日前有計程車司機於網上發布多條短片，指有男童「搭霸王車」，稱對方上車後不斷更改目的地，到達後又突然推門離開疑「走數」，他於是下車追截抓緊對方以防對方離開，怒喝「付錢啊」。雙方一度拉扯，男童更坐地上。

片段曝光後引來網友兩極討論，有人批評乘客走數行為；但亦有人觀察男童言行，加上有自稱知情者指出男童為弱能人士，質疑司機欠缺「同理心」，批評網上公審舉動絕不恰當。

「這麼小也玩走數」。有計程車司機在facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」發布多條短片，揶揄「有這種小孩教育都還好。一時樂富，一時彩虹，一時又話巴士站下，最後他滾地裝死，放他走」。

片段可見，1名身穿藍色上衣男童登上計程車，稱要去樂富港鐵站，行駛中途他突然「改口」稱要往彩虹港鐵站，惟司機表示因為不熟悉目的地，反問男童「你認識不懂路嗎？」，男童果斷回應「識路」，司機便稱交由對方帶路。

其後男童教司機行車方向，並打算於巴士站下車，但司機表示「巴士站不停得車，你知道嗎？」。男童堅持「巴士站停得」、「巴士站先去地鐵站」，司機強調「不讓停，會抄牌的」，並建議男童於港鐵站下車，再自行走至巴士站。

另一片段顯示，司機停車後，男童突然推門企圖離去，司機大喝「喂！給錢啊」，但對方未有理會，司機曾試圖阻止但未果，唯有下車阻截男童離開。兩人於計程車尾爭執，司機指着對方同時大喊「你別走啊」，其後更捉住對方，男童尖叫「救命呀」、「不給啊」，雙方拉扯多時。

另一片畫面由計程車司機拿著手機拍攝，男童坐於馬路地面，司機則稱「下車不給錢啊」，不滿對方不斷更改目的地，並喝罵「你站回來起來啊」。中途有小巴士從男童身邊經過，相當危險，片段亦至此告終。

不少網友替司機感不值，並建議「通知他爸爸媽媽付錢」、「直接載他去警署吧，反正還是又虧又磨時間」、「有沒有人認識他哪一間學校？去他學校拿回錢，這麼小搭霸王車」，亦提醒司機下次若然遇到單獨乘車的小童，應詢問對方有否足夠車資，並要求「先拿點紙幣出來再看看要不要開車」。

但有自稱知情者表示，「大家不要誤會他，小朋友有輕度弱智，今天在九龍城走丟了」，引來他人指責司機處理手法不當，「摸這麼久計程車彩虹地鐵站都不會去，還要問客人怎麼走」、「巴士站不得停，你知道不代表乘客會知道，市區都不熟路又不用導航」，又批評司機不應「動手」，「你抓住他和他有身體接觸也不應該，不給錢就報警了」。亦有人認為司機缺乏同理心，不應將片段公開公審對方。

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文章授權轉載自《香港01》