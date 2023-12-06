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陸明年大學畢業生增21萬 就業將更難

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸教育部、人社部昨舉行大學畢業生就業創業工作會議指出，明年大學畢業生規模估達一一七九萬人，比今年增加廿一萬人。將讓已十分困難的青年就業市場更加嚴峻。

大陸青年失業問題受關注，據大陸統計局七月發布，六月青年失業率已飆升至百分之廿一點三，創歷史新高，此後官方停止公布青年失業率數據，形同蓋牌。

央視報導，大陸教育部昨要求實施「二○二四屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，多措並舉促進大學畢業生就業。各地大學要按比例配備校級就業工作人員，大力開拓市場化社會化就業管道，持續深入展開書記校長「訪企拓崗促就業」專項行動，推進實施「萬企進校園計畫」，為畢業生提供更多職位訊息。

陸教育部官網昨同步發布「關於做好二○二四屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，提出廿六條舉措，要求全力促進大學畢業生就業。

通知提到，充分發揮政策性職位吸納作用。推動各地各部門安排黨政機關、事業單位、國有企業等招考和各類升學、職業資格考試，為畢業生爭取更多求職時間。鼓勵各地推優惠政策，吸引畢業生到基層一線就業創業。暢通入伍綠色通道，鼓勵畢業生應徵入伍。

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