不忍了群組實名爆料…她稱遭上司威逼「獻肉體」 銀行回應了

近日，網傳江蘇銀行一名女職員舉報被上司施壓發生性關係，事主還稱對不起老公，也對不起上司的老婆。周二（5日），江蘇銀行鎮江分行工作人員回應稱，目前正在處理中，不對外答覆。

網傳截圖顯示，在名為「大公司奮鬥新征程……」的微信群組中，女子徐某發布信息，實名舉報其上司馬某江利用職務之便，對她進行施壓，要求自己和他發生性關係。

徐某實名舉報其上司馬某江利用職務之便對她進行施壓。圖／取自奔流新聞

施壓分別有3次，一次是今年開完年送他回家的路上，要求發生性愛關係並實施；一次是今年夏天在她去高姿拜訪客戶的路上，在車上發生了性愛關係；還有一次是上周四與高新區上司在一品園聚餐，聚餐後他們把倪總送回家後，在華美達對面停車場發生了關係。

徐某稱，自己對於上述事件深感恐懼，「我對不起我的老公，對不起我的家庭和孩子，也對不起他老婆馬某」。她希望高層能夠秉公處理馬某江，如未秉公處理，她將向紀檢委和司法機關反映上述情況。江蘇銀行鎮江分行工作人員周二回應稱，銀行已經知道此事，目前紀檢部門正在處理中。據官網顯示，江蘇銀行鎮江分行目前擁有31家網點、750餘名員工。

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文章授權轉載自《香港01》