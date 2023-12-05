血流不止！男童摔倒鑰匙插眼眶卡頭骨 急送醫開顱保命

近日，青島有10歲男童聰聰在放學路上不慎絆倒摔跤，重摔在地的同時，隨身攜帶的5cm鑰匙直接插進眼眶嵌入頭骨，血流不止，情況十分危急。被緊急送入醫院後，醫生為聰聰進行開顱手術，將插入的鑰匙完整取出，目前，聰聰已恢復健康。

據悉，11月16日下午，聰聰在放學回家的路上摔倒，臉重摔在地上，手被壓在臉下。他手中的鑰匙直接豎著插入了倒地的臉上，位置正中左邊眉骨中間，紋絲不動地嵌在骨頭裏，眉骨處血流不止。隨後，聰聰被緊急送入山東大學齊魯醫院（青島）急診科。

據聰聰的顱內CT顯示，異物刺進了顱內，但沒有顱內出血等情況。急診科會同眼科、神經外科等會診，考慮到直接將鑰匙拔出很可能會引發顱內出血等問題危及生命，最終決定為聰聰實施開顱手術，取出異物。

當晚9時，神經外科主任醫師會同眼科醫師等為聰聰實施了全麻下的左側腦部開顱手術。最終，醫師順利將鑰匙取出，同時對聰聰的眼球全面檢查，未受到嚴重創傷，視力亦無影響。術後第二天進行引流拔管及抗感染治療，聰聰身體的各項指標恢復正常。

面對不幸中的萬幸，聰聰的媽媽表示：「等到頭髮長出來，外表幾乎看不到頭部的疤痕，應該不會影響美觀。」12月1日，聰聰順利出院。

醫生提醒，如遇類似情況，切記不可以隨意將物體直接拔出，需在專業醫生的指導下進行下一步的治療。

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文章授權轉載自《香港01》