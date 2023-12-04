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呼吸道疾病蔓延 台灣民眾赴中國出差洽公心慌

中央社／ 上海4日電
中國蒙受流行性感冒、肺炎黴漿菌等呼吸道疾病肆虐，上海多家兒科醫院就診人數激增。上海復旦大學附屬兒科醫院發燒急診候診大廳滿是求診民眾，有家長說，至少得等上幾個小時才能帶著孩子進入診間就診。中央社
中國蒙受流行性感冒、肺炎黴漿菌等呼吸道疾病肆虐，上海多家兒科醫院就診人數激增。上海復旦大學附屬兒科醫院發燒急診候診大廳滿是求診民眾，有家長說，至少得等上幾個小時才能帶著孩子進入診間就診。中央社

中國呼吸道疾病蔓延，黴漿菌肺炎與流感接連而來。近期預定赴中國出差的民眾即便預先準備了感冒藥，仍然感到心慌，也有人改機票、縮短時間，盡快結束洽公行程返台。

黴漿菌肺炎、流感等呼吸道疾病在中國迅速蔓延，引起國際重視，也使得短期赴中國出差、洽公的台灣民眾憂心，除了事前蒐集相關資料，也預先購買成藥攜帶，以備不時之需。

一名1日抵達上海洽公的台灣餐飲業相關人士告訴中央社，原本除了工作之外還有規劃短暫的旅遊行程，預計停留一週，然而由於呼吸道疾病持續蔓延，且對黴漿菌肺炎等疾病並不了解，因此決定提前於4日返台。

另一名預計於12月中旬從台灣出發到上海、江蘇等地出差的陳姓會計師接受中央社訪問時表示，「是第一次到中國出差，原本很期待，但是現在卻很擔心」。

她提到，在上海本地的客戶中也有人染上流感，雖然狀況都不是非常嚴重，但光是這樣就很令人擔心，更不用說還有其他幾種疾病正在流行。

她說，目前主要是準備些感冒藥、退燒藥與止痛藥，同時也會多帶一些口罩。「雖然家裡有些長輩勸我不要去，但這畢竟是工作，也沒辦法」。

相較於短期到中國出差的台灣人所感到的擔憂，長期在上海生活、工作的台灣人則相對「老神在在」。在陸家嘴的金融相關產業工作的劉姓民眾接受中央社訪問時則一派輕鬆的表示「已經中鏢了，有些發燒、咳嗽，我猜應該是流感，還能正常工作就沒什麼問題」。

她表示，由於沒有真的非常不舒服，因此目前是依靠手邊的常備藥與自身免疫力，「現在去醫院掛號不知道要排多久，而且還可能增加感染風險」。

據衛生福利部疾管署日前發布資訊指出，目前中國的醫療量能較吃緊，掛號難、看診較慢，若染疫可能不易就醫。

疾管署呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往中國；若必要前往，強烈建議先接種流感與COVID-19疫苗，並勤洗手、戴口罩，避免感染。

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