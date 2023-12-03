湖南里耶再發現13口2千年前古井 大秦歷史圖像浮水面

央視新聞報導，大陸考古人員今年在湖南湘西州里耶古城遺址新發現13口古井，並從井中帶出有機質的竹木材料物質，形狀非常接近簡牘。這意味著里耶古城遺址極有可能有新簡牘出土。

報導指出，湖南省文物考古研究院研究員張春龍表示：「今年，我們湘西組織業務人員隊伍對城址進行了全面細緻的勘探，在城裡又發現11口井，旁邊還有水塘，城外也有2口井，從井里帶上來的有機質竹木材料，形狀非常接近簡牘。」

此前，考古人員2002年在湖南湘西州里耶古城遺址發現一口2000多年前的古井，並發掘出3.8萬餘枚簡牘，簡牘復現了一個又一個鮮活的歷史場景。

據了解，里耶古城始建於楚國，曾為秦楚爭霸戰略要衝，原屬楚國黔中郡，改朝換代成秦朝洞庭郡遷陵縣城池。該遺址在2021年被大陸官方評為「百年百大考古發現」。

中新社報導，一號古井出土近3.8萬枚秦簡牘，20多萬個文字，這批秦朝洞庭郡遷陵縣衙署檔案和私人書信簡牘，14年客觀不間斷記錄公元前222年（秦王政二十五年）至208年（秦二世二年）間秦代歷史原貌，記事詳盡到月到日，內容包羅萬象，涉及財政、軍事、司法、人事、戶籍、土地開墾、物產、田租賦稅、勞役繇役、倉儲錢糧、兵甲物資、道路里程、郵驛津渡管理、奴隸買賣、刑徒管理、律令、天文、曆法、教育、郡縣行政機構及官吏設置、醫藥、貿易、地理、祭祀先農等諸多領域。