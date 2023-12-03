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疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸各地近期各種急性呼吸道疾病疫情持續上升，北京某醫院兒童門診處還設置一個區域專門供病人打點滴休息之用。特派記者陳政錄／攝影 備註
大陸各地近期各種急性呼吸道疾病疫情持續上升，北京某醫院兒童門診處還設置一個區域專門供病人打點滴休息之用。特派記者陳政錄／攝影 備註

中國大陸各地近期各種急性呼吸道疾病疫情持續上升，儘管官方強調未發現新病毒或細菌導致新發傳染病，但網上傳出福建、陝西、北京等地「綠碼」重出江湖的消息，浙江義烏1日更發出「保存10天以上存糧」倡議書，呼籲當地民眾「家庭儲糧，有備無患」，引發不少網友擔心「是否又要再封？」

綜合陸媒報導，大陸今年冬季呼吸道疾病病例急速攀升，引起各界關注與擔心。義烏官方微信公眾號「中國義烏」1日突然發出消息，以「保存10天以上存糧」為主題寫到，「民以食為天，食以糧為先」，為增強全社會應急能力，提升城鄉居民儲糧水準，建構政府引導、企業為主、家庭參與的社會化儲糧方式，日前，義烏市糧食安全工作協調小組辦公室向全體市民發出社會化儲糧倡議。

倡議書還提到，「家庭儲糧，有備無患」。若城鄉居民以家庭日均口糧消耗量計算，應維持10天以上存糧。社會儲糧，全民參與。全市黨政機關、人民團體、企事業單位、學校、廣大市民和糧食企業都要做「社會儲糧」的積極參與者。而各部門、各單位食堂儲糧應維持不少於上年度15天日均消耗量庫存。「堅持豐產不忘節約，消費不要浪費，科學做好糧食儲備。」

不過，此文章原出處頁面目前已經無法打開，但在署名「義烏市商務局（糧食換物資儲備局）」的頁面仍可見到相關內容。

此外，近日又傳出福建、陝西、北京等多地的「綠碼」再度重出江湖，在微博上已引起熱烈討論。不少網友紛紛打開自己的健康碼「確認」，並留言表示，「太好了，我的健康碼是綠碼了」，「#告別健康碼#好像又回來了」，顯示似乎健康碼又上線了。

此外，有人提到，「今天是距離健康碼第一次變黃剛好一年的日子」，「恐怖的綠碼，看到這個顏色渾身雞皮疙瘩都起來了」。還有人說，網路上看到多地健康碼開始線上測試，還有核酸檢測也有重出江湖的跡象，「看來還是要適當囤一點生活物資以備不時之需，即便不封控也能為擴大內需做點貢獻」。

然而，有不少網友對此指出，「健康碼一直在的，下線的是行程碼」，行程碼下線的時候，大家還在首頁刷「截圖留念」。我前天還用了健康碼查詢了我的疫苗接種時間。這才多久，就不記得行程碼和健康碼的差別了？

大陸國家衛健委2日舉行記者會，發言人米鋒強調，目前大陸近期急性呼吸道疾病，都是由已知病原體引起，且都有相應的成熟治療手段，並未發現新型病毒或細菌導致的新興傳染病。

米鋒指出，大陸國家衛健委與中醫藥管理局、疾控局將持續開展監測。對做好醫療資源調劑、發揮中醫藥作用等工作進行部署。並將進一步增加醫療服務供給，中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」。

近日大陸肺炎黴漿菌等多種病毒患者持續增加，近期更從大陸北方一路向華東地區擴散，醫院人滿為患，傳出福建、陝西、北京等多地的「綠碼」再度重出江湖，在微博上已引起熱烈討論。圖／取自微博
近日大陸肺炎黴漿菌等多種病毒患者持續增加，近期更從大陸北方一路向華東地區擴散，醫院人滿為患，傳出福建、陝西、北京等多地的「綠碼」再度重出江湖，在微博上已引起熱烈討論。圖／取自微博
浙江省義烏政府官方微信公眾號「中國義烏」於1日突然發出以「保存10天以上存糧」為主題的倡議書，內容提到「家庭儲糧，有備無患」，令大陸網友心驚。圖／取自網易
浙江省義烏政府官方微信公眾號「中國義烏」於1日突然發出以「保存10天以上存糧」為主題的倡議書，內容提到「家庭儲糧，有備無患」，令大陸網友心驚。圖／取自網易

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