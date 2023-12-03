快訊

比iPhone 15 Pro更多功能？ iPhone 16傳全系列搭載「動作按鈕」

不需頻繁清洗！專家曝4種東西太常洗可能會破壞質料和觸感

中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

酒店女員工提醒夫婦關遠光燈 竟被打致「先兆性流產」

香港01／ 撰文／陳進安
大陸一名孕婦為了提醒車主不要開遠光燈，結果遭打到流產。 示意圖／ingimage
大陸一名孕婦為了提醒車主不要開遠光燈，結果遭打到流產。 示意圖／ingimage

近日，網傳中國大陸山西省太原市清徐縣一對夫妻開遠光燈停車，直照酒店大堂影響營業，這時，一名王姓孕婦上前提醒，結果被打致先兆性流產（指孕後陰道出血）。周六（2日），清徐縣公安局發布警情通報，稱對打人者予以行政拘留10日。

通報指，今年7月27日，大陸徐溝派出所接到王姓孕婦電話報警，稱其在一酒店附近被打。接獲通報後，徐溝派出所迅速出警並展開調查工作。7月28日，徐溝派出所依據《公安機關辦理行政案件程序規定》第65條規定，先行以治安案件受案。

經查明，王姓孕婦為酒店員工，案發時懷孕7周多，但本人不知情懷孕。她當晚因趙某、董某夫婦在酒店對面的便利商店停車購物時，未及時關閉汽車遠光燈導致照射其工作的酒店大廳影響營業，便到便利商店與二人交涉，期間發生爭吵。之後，王姓孕婦遭到二人毆打，該局依據《治安管理處罰法》第四十三條之規定，分別對趙某、董某予以行政拘留10日並罰款人民幣500元（約新台幣2194元）的處罰。

11月13日，王姓孕婦向徐溝派出所提出傷情鑒定要求。該局已委托太原市公安司法鑒定中心就王姓孕婦先兆性流產和多處軟組織損傷問題進行鑒定，待鑒定結論做出後，將根據鑒定意見依法處理。

大陸一名酒店女員工，因提醒某對夫婦關閉遠光燈，竟遭兩人毆打，導致「先兆性流產」。圖／擷自《香港01》
大陸一名酒店女員工，因提醒某對夫婦關閉遠光燈，竟遭兩人毆打，導致「先兆性流產」。圖／擷自《香港01》

延伸閱讀：

日本核污水流入中國？　網傳大連核輻射值超出預期　警方闢謠

畢節通報「記者被打」事件：派出所副所長等被拘　鎮長被提免職

文章授權轉載自《香港01》

酒店 孕婦

延伸閱讀

高雄槍擊案外案！他替友喬事孕妻險流產 怒撞車庫洩憤

停婦幼車位！休旅遭夾「我就是無恥」紙條 網笑了：下次放大張一點

吃半熟蛋上吐下瀉險早產？ 大心：全力協助並待檢驗結果

雞蛋惹禍？孕婦到泰式料理店用餐上吐下瀉 桃園衛生局查

相關新聞

7旬翁被拍肩｢嚇到腦出血｣急開顱 惡作劇男遭法院判賠36萬

中國大陸上海一名7旬老翁，3年前在住家樓下和鄰居聊天，突遭人拍肩嚇到腦出血，緊急送醫開顱，憤而將對方告上法院，日前判決出爐，認定「拍肩起到一定誘發作用」，獲賠人民幣8.1萬元（約新台幣36萬元）。

酒店女員工提醒夫婦關遠光燈 竟被打致「先兆性流產」

近日，網傳中國大陸山西省太原市清徐縣一對夫妻開遠光燈停車，直照酒店大堂影響營業，這時，一名王姓孕婦上前提醒，結果被打致先兆性流產（指孕後陰道出血）。周六（2日），清徐縣公安局發布警情通報，稱對打人者予以行政拘留10日。

懶人包／「蛋炒飯」成敏感詞！網紅廚師「王剛」教人炒飯遭出征 羞辱先烈「毛岸英」是誰？

近日，一位中國大陸廚師「美食作家王剛」在微博上發布一則如何煮蛋炒飯的影片，然而，這一則看似非常普通的烹調教學影片，卻被大批大陸網友大肆出征，認為王剛發布影片的時間點敏感，有「侮辱英烈」的嫌疑。

躺平？貴州21歲男子「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

貴州一名00後小伙，在學過汽修、幹過工地、進過工廠後，決定回山村「養老」，並通過短影片展示他的「世外生活」，影片在網路上...

河北富豪尋回被拐兒「送房送車補25年關愛」 他搖身一變成富二代

河北億萬富翁解克鋒與3個月大時就被拐的二兒子終於重逢，含淚相擁。這一抱，足足等了25年。為了找回兒子，解克鋒曾花光所有積...

近700名兩岸選手 福州比拼英式橄欖球

從5歲到75歲，從幼兒、小學、中到成年隊伍，包括撞式、觸式和腰旗式三種類別7個組別，來自海峽兩岸62隊的近700名英式橄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。