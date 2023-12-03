酒店女員工提醒夫婦關遠光燈 竟被打致「先兆性流產」

近日，網傳中國大陸山西省太原市清徐縣一對夫妻開遠光燈停車，直照酒店大堂影響營業，這時，一名王姓孕婦上前提醒，結果被打致先兆性流產（指孕後陰道出血）。周六（2日），清徐縣公安局發布警情通報，稱對打人者予以行政拘留10日。

通報指，今年7月27日，大陸徐溝派出所接到王姓孕婦電話報警，稱其在一酒店附近被打。接獲通報後，徐溝派出所迅速出警並展開調查工作。7月28日，徐溝派出所依據《公安機關辦理行政案件程序規定》第65條規定，先行以治安案件受案。

經查明，王姓孕婦為酒店員工，案發時懷孕7周多，但本人不知情懷孕。她當晚因趙某、董某夫婦在酒店對面的便利商店停車購物時，未及時關閉汽車遠光燈導致照射其工作的酒店大廳影響營業，便到便利商店與二人交涉，期間發生爭吵。之後，王姓孕婦遭到二人毆打，該局依據《治安管理處罰法》第四十三條之規定，分別對趙某、董某予以行政拘留10日並罰款人民幣500元（約新台幣2194元）的處罰。

11月13日，王姓孕婦向徐溝派出所提出傷情鑒定要求。該局已委托太原市公安司法鑒定中心就王姓孕婦先兆性流產和多處軟組織損傷問題進行鑒定，待鑒定結論做出後，將根據鑒定意見依法處理。

大陸一名酒店女員工，因提醒某對夫婦關閉遠光燈，竟遭兩人毆打，導致「先兆性流產」。圖／擷自《香港01》

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文章授權轉載自《香港01》