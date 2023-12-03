7旬翁被拍肩｢嚇到腦出血｣急開顱 惡作劇男遭法院判賠36萬

中國大陸上海一名7旬老翁，3年前在住家樓下和鄰居聊天，突遭人拍肩嚇到腦出血，緊急送醫開顱，憤而將對方告上法院，日前判決出爐，認定「拍肩起到一定誘發作用」，獲賠人民幣8.1萬元（約新台幣36萬元）。

據《上海法治報》報導，楊姓老翁家住霸陸上海浦東某社區，2020年8月20日晚飯後，下樓倒垃圾並與鄰居閒聊，不料物業工作人員張某悄悄來到他的身邊，「他大力拍打我的雙肩嚇唬我，我受到驚嚇後重心不穩差點摔倒」。楊姓老翁在張某的「惡作劇」後，立即與張某理論該行為的不恰當性。

楊姓老翁隨後返屋即出現心慌、頭暈等症狀，到家後還出現嘔吐昏迷等現象，家人立即將他送至醫院救治，經診斷為右側小腦出血破入腦室、急性阻塞性腦積水、高血壓3級（極高危組，10年內發生心血管病事件危險的可能性≥30%），當晚即進行開顱手術。

此後，由於病情反覆不斷就醫，楊姓老翁家屬透過派出所、居委會多次與張某進行協調，但協商未果。楊姓老翁認為，張某的故意拍肩驚嚇行為致高齡的他因受到驚嚇而發病，使他原本健康的晚年生活變成生活完全無法自理的情境，給他造成了巨大的精神折磨，認為張某的拍打行為具有明顯過錯，應對他的損失進行賠償。為此，楊姓老翁將張某告上了法院要求其承擔15%的責任。

日前上海市浦東新區人民法院開庭審理此案。庭審中，法院委託進行了司法鑒定，鑒定意見為，楊姓老翁現患有器質性精神障礙，目前狀態符合精神傷殘七級情形。法院審理認為，楊姓老翁自身所患高血壓是其腦出血的主因，儘管張某拍肩行為未直接導致楊翁受傷，但對楊翁腦出血起到一定誘發作用，建議參與度範圍為5%-15%。

張某對於楊姓老翁陳述的事發情況沒有異議，但對於具體賠償有異議。他表示司法鑒定意見中他行為對楊老伯受傷的參與度是5%至15%，張某認為參與度只有5%。

法院最終酌定張某應承擔10%賠償責任，含精神損害撫慰金和律師費在內，賠償金額為人民幣81462元（約新台幣36萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》