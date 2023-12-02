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近700名兩岸選手 福州比拼英式橄欖球

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
來自海峽兩岸62隊的近700名英式橄欖球運動員，2日在福州同場競技。（圖／主辦方提供）
來自海峽兩岸62隊的近700名英式橄欖球運動員，2日在福州同場競技。（圖／主辦方提供）

從5歲到75歲，從幼兒、小學、中到成年隊伍，包括撞式、觸式和腰旗式三種類別7個組別，來自海峽兩岸62隊的近700名英式橄欖球運動員，2日在福州同場競技。這是兩岸橄欖球交流賽史上參與人數規模最多的一場賽事。

當天，第十一屆海峽青年節·第八屆海峽兩岸（福建）青年英式橄欖球交流賽暨2023年全國沙灘橄欖球分站賽（福州站）在福州市閩江公園南江濱沙灘球場舉行。

在此次交流賽上，台灣青年教練伍皓詳和李朝良，獲福建省橄欖球協會頒發「校園橄欖球推廣大使」聘書。他們這次也作為台北巨人橄欖球俱樂部的球員參加比賽。

李朝良指出，將攜手台灣青年走進福州校園，協助福州橄欖球運動的發展，也為加強兩岸橄欖球體育文化交流開啟更廣闊的空間。

沙灘上，運動員追逐拼搶，享受橄欖球運動帶來的快樂。台灣橄欖球協會理事長章富麟指出，2015年福州創立的這項兩岸青年橄欖球交流賽事，留下許多美好的故事，也成為兩岸橄欖球交流的一張名片，希望未來能進一步加強與大陸協會、學校、球友之間的聯繫。

福建省橄欖球協會會長吳露生表示，海峽兩岸之間在橄欖球運動上的交流互動，是幾屆橄欖球人不斷努力的成果，有義務和責任將兩岸交流的賽事辦得越來越好

海峽兩岸青年橄欖球交流賽已舉辦8屆，累計吸引3,000多名兩岸青少年以球會友。從去年開始，該賽事從草地賽改為沙地賽，也作為2023年全國沙灘橄欖球分站賽的福州站比賽。

沙灘上，兩岸運動員追逐拼搶，享受英式橄欖球運動帶來的快樂。（圖／主辦方提供）
沙灘上，兩岸運動員追逐拼搶，享受英式橄欖球運動帶來的快樂。（圖／主辦方提供）
台灣青年教練伍皓詳和李朝良，獲福建省橄欖球協會頒發「校園橄欖球推廣大使」聘書。（圖／主辦方提供）
台灣青年教練伍皓詳和李朝良，獲福建省橄欖球協會頒發「校園橄欖球推廣大使」聘書。（圖／主辦方提供）

青年 運動 沙灘

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