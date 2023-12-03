懶人包／「蛋炒飯」成敏感詞！網紅廚師「王剛」教人炒飯遭出征 羞辱先烈「毛岸英」是誰？

image source：美食作家王剛

文／楊千儀

近日，一位中國大陸廚師「美食作家王剛」在微博上發布一則如何煮蛋炒飯的影片，然而，這一則看似非常普通的烹調教學影片，卻被大批大陸網友大肆出征，認為王剛發布影片的時間點敏感，有「侮辱英烈」的嫌疑。

廚師長只因教怎麼炒蛋炒飯 被迫出面道歉

「王剛」為專業廚師出身，時常在自己的社群平台上分享如何烹煮各種家常菜的教學影片，未料，這次蛋炒飯的教學影片卻引來大陸網友們集體批鬥。影片發布不久後，王剛便馬上刪除影片，並於當晚深夜發布道歉影片，表示自己「作為廚師，以後再也不做蛋炒飯了。」

image source：美食作家王剛

「蛋炒飯之亂」前後聲量高達8千多筆 事件發生後持續延燒

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看見，這起「蛋炒飯之亂」引起極高的討論度，近一周的總聲量高達9434筆，事件發生當天的聲量迅速飆至3996筆，更在隔天11月29日來到聲量的最高峰，共4689筆，可見事件持續在網路上發酵，除了攻擊王剛的網友，也有其他持有不同意見的網友加入討論，分成兩派在網上展開激烈討論，「網友越來越閒了」、「文字獄又來了」、「有些人別太極端了」。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「蛋炒飯」成敏感詞 因先烈戰爭時生火引來敵機犧牲

近年來「蛋炒飯」這個詞在大陸便成為敏感詞彙。原因是中共前領導人毛澤東的長子毛岸英，在韓戰時為了烹煮蛋炒飯，因為生火時的炊煙暴露的所在位置，引來敵軍空襲而喪生。因此，每年的10月23日被定為毛岸英的冥誕，若在其忌日的前後公開提及蛋炒飯，則會被視為在嘲諷毛岸英。不過，中國歷史研究院曾聲稱毛岸英是因做蛋炒飯而犧牲實屬謠言，該說法完全不符合歷史事實。

image source：中國歷史研究院

王剛並非第１次被出征 因蛋炒飯被冠上辱烈罪名非單一案例

事實上，這次的「蛋炒飯之亂」並非王剛第一次被圍嘲，2020年10月間，王剛曾發布一支揚州炒飯的教學影片就曾被網友出征過，他在每年10、11月也都會發布蛋炒飯相關影片，網友認為不太可能無心之舉。不過，有其他網友指出，王剛本來就經常在社群平台上不定時發布蛋炒飯影片，並非蓄意選擇特定日期發布，認為只因「蛋炒飯」一詞而集體批鬥一位熱愛美食的廚師太過火。

而王剛的事件並非單一案例，《人民日報》因在11月25日發布了一則「蒸水蛋」的影片；中國聯通的分公司在10月23日發布炒飯食譜都一度遭到帳戶停用。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為202３年11月23日至2023年11月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『蛋炒飯之亂』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



