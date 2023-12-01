48小時限時創作 兩岸青年比「潮」

第五屆粵來粵有趣活動海選出爐，台灣賽區徵件逾400件，由評審團選出6組隊伍參加決賽，將在12月6日赴廣東潮州與所有入圍決賽選手進行48小時短片創作挑戰。本次海選，青年創作者們以「潮」為出發點，展現豐富的短片內容與拍攝形式，評審長金磊表示，廣東與台灣都有潮州市，在不同城市、背景的人透過同樣的主題，期待能產生更多的火花。

本次主題為「潮」，台灣著名導演、評審長金磊表示，由於本次徵件，對青年創作者能夠很好發揮，不管對新事物的嘗試、解讀對生活體驗觀感，無論是用時下流行的抖音形式，或是以Vlog方式拍攝，都可以看到青年創作者滿滿的創意。此外，手機拍攝、運動攝影機的比率增加，創作的發揮空間更靈活，作品也符合時下短視頻的主流。

金磊分享，其中來自台灣賽區的王一樵團隊作品令其印象深刻，「他覺得勇敢挑戰自我極限的精神，就是一種潮，他是拍一個潮的態度。」作品內容跟色彩都很有個人風格，符合自身對於「潮」的定義。另外，今年有許多新聞學系的學生參與投稿，將有影像創作同時透過較年輕活潑有創意的觀點描述議題，也是另一種「潮」。

他認為，該賽事的形式，一直以來都是很獨特的，透過比賽實現台灣青年跟廣東青年之間更多的交集跟連接，「兩個不同的城市或者兩岸的人，透過同樣的主題，然後各自因為自己的成長背景、文化背景或者在地背景，可以產生出更多的交流的火花，這是我一直以來都很期待的。」

「決賽賽制採取48小時限時創作，既是挑戰更像遊戲。」金磊表示，比賽都有時間限時，隨時都有可能打出一個逆轉的全壘打，也有可能投出一個絕殺的三分球，所以這個就是一個它很有趣的地方。

「本屆是選在廣東潮州，剛好屏東也有一個潮州市。」金磊表示，特別的是兩座城市，分別離廣州、台北都是4到5小時的車程，以「潮」作為連接，很期待兩岸選手在廣東潮州以青年的視角紀錄與創作出獨特、具個性化的短片。