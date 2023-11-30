大陸名廚發布教學影片遭控「侮辱先烈」 蛋炒飯到底是不是一個梗？

有近千萬粉絲的美食博主王剛本周一（11月27日）在個人平台發布了一個「蛋炒飯」視頻。緊接著，一些網友指責他用毛澤東已故長子毛岸英的忌日「侮辱先烈」。但這天並不是毛岸英的忌日，只是「靠近」忌日。根據中國網上的公開資料，毛岸英於1950年11月25日在朝鮮戰爭中犧牲。

王剛在壓力之下，不僅當天刪除了蛋炒飯視頻，而且當日晚間又發布了道歉聲明，稱以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯教學視頻了。現在道歉視頻在中國互聯網上也刪了。

目前，王剛的微博、B站最新視頻評論區出現大量攻擊他的內容。有些質疑王剛發布蛋炒飯的動機，因為他現已是第3次因蛋炒飯視頻惹起爭議。

據中國數字時代報道，2018年10月22日，王剛制作了「蛋炒飯家常做法」的短片，並得到人民日報官方微博在10月24日轉發，而這個日子恰恰是毛岸英的冥誕日，有人指責是「別有用心」。

2020年10月24日，王剛上傳了「揚州炒飯」視頻，被評論區裡指責故意發蛋炒飯，王剛曾表示無辜，並做了公開道歉。

蛋炒飯與毛岸英

看上去，只要蛋炒飯連上毛岸英，整個語境就變得敏感而可能成為禁區。事實上，關於毛岸英的死亡細節眾說紛紜。根據中國的官方文獻，當年，時年28歲的毛岸英在朝鮮戰場上遭美國主導的聯合國軍空襲陣亡。

但有經歷過朝鮮戰爭的軍人撰寫的回憶錄，提及毛岸英在聯軍轟炸時在司令部做蛋炒飯，因為炊煙被發現導致轟炸喪生。在朝鮮戰場作戰指揮的中共元帥彭德懷傳記裡也提到類似細節。然而，中國當局曾多次稱這一說法為「謠言」。

只是無論謠言與否，網友那裡，蛋炒飯成了毛岸英的代名詞。甚至有人對他的死表示慶幸，認為這使得中國至少沒有陷入類似朝鮮的家族世襲制。

網友：11月都不能發蛋炒飯了？

在中國的互聯網上，也不乏理智、甚至諷刺的聲音。網友趙皓陽在新浪微博發文寫道：

「蛋炒飯這個事吧，我覺得僅限於此就好了，不宜擴大化。有些人現在極端了，找各種美食博主的歷史視頻，只要在11月發蛋炒飯就不行，哪有這種道理？」

另一位叫「引力不科學」的網友寫道：

「一個能避開所有的敏感詞、不犯任何忌諱、不留任何把柄的發言者，他腦子裡閃過的念頭該是多麼反動骯髒啊！我們好人根本想不到的聯想，他能提前想到而且堵死，你說他都琢磨了些啥？」

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