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飛機女乘客手機聲量過大...被檢舉還反駁 空姐處理後被批不公

香港01／ 田中貴
微博上流傳1條影片，1名女子乘搭飛機時，懷疑手機太大聲而遭到鄰座男子投訴。空中服務員到場跟進，女子粗鄙揶揄鄰座男子，甚至直斥「那個飛機那麼大聲，你怎麼不嫌飛機吵？」示意圖／Ingimage
微博上流傳1條影片，1名女子乘搭飛機時，懷疑手機太大聲而遭到鄰座男子投訴。空中服務員到場跟進，女子粗鄙揶揄鄰座男子，甚至直斥「那個飛機那麼大聲，你怎麼不嫌飛機吵？」示意圖／Ingimage

微博上流傳1條影片，1名女子乘搭飛機時，懷疑手機太大聲而遭到鄰座男子投訴。空中服務員到場跟進，女子粗鄙揶揄鄰座男子，甚至直斥「那個飛機那麼大聲，你怎麼不嫌飛機吵？」。雙方爭吵一輪，空中服務員為平息事件，竟帶領被投訴女子前往客機前方頭等艙。多名網友質疑空姐的解決方法不公平，「免費升級小技巧？」、「還給升級？以後大家都這樣幹吧」、「頭等艙投訴怎麼辦？」。

涉事影片長約21秒，被上載至微博並加上字幕，上載者表示事發本年11月24日內地一航班上。片中女乘客玩手機時發出太大聲音，鄰座男子向空中服務員投訴，空姐經調解後，反而為女子升級前往頭等艙，女子臨走前更向鄰座男子大聲指責。

片中可見，該名戴帽女子正在取行李，其間不忘怒罵，無理取鬧稱「那個飛機那麼大聲，你怎麼不嫌飛機吵？說我吵」，甚至嘲諷「你那麼有錢，你去坐頭等艙呀，你坐什麼經濟艙？」。最後空姐半推半勸，安排她前往頭等艙。

不少網友質疑空姐的解決方法不公平，「免費升級小技巧？」、「還給升級？以後大家都這樣幹吧」、「頭等艙投訴怎麼辦？」、「給不講理的升艙？ 誰鬧誰有理？」、「應該給男子升艙啊，為啥給女的升艙？」、「畸形的處理思路」。

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文章授權轉載自《香港01》

空姐 影片

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