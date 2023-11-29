陸首個沉浸式音樂展 可見可玩可觸摸

「音樂祕境—沉浸式音樂科技體驗展」，日前在中國科技館開展，這也是大陸首個沉浸式音樂科技體驗展。10餘個沉浸式空間、46件互動展品、豐富的藝術裝置，帶領觀眾深入了解音樂背後的科學知識，探索音樂對人的心理及大腦的影響，感受音樂與科技的融合之美。

走進序廳，自然界的天籟之音和遠古人類創造的原始樂音在耳畔回響，廊道兩側的動態影像，講述著音樂起源的假說。沿著展線前行，「中西古樂坊」、「音創實驗室」、「愛樂俱樂部」、「策展最大的挑戰就是讓音樂可見、可玩、可觸摸。」策展人張瑤說，為了將音樂與科技深度融合，策展團隊想了不少辦法。巧思藏在了展廳內一件件展品中：將聲音轉化為電信號傳遞給電機，從而帶動繩子振動產生不同波形，觀眾便可以「看見」自己的聲音；通過敲擊音叉，觀察音叉對面的小球的變化，共振現象的原理一目了然；拿起聽筒，聆聽樂曲同時，還可摸摸材質，捏捏氣囊聞聞香味，感受音樂與觸覺、嗅覺的奇妙聯動。

第四展區「未來音樂廳」一件名為「宇宙音樂盒」的展品，吸引觀眾駐足。從外觀看，它是一個立方體。「這是宇宙音樂盒的地球裝置，是樂器的發聲端。還有一部分太空裝置，主體是一個裝有紅球的透明六面體，是樂器的輸入端。」張瑤解釋，置身太空中的紅球，每一次微小運動都會被精確捕捉。通過對相關資料合成，觀眾便能在展廳內聽到來自宇宙的聲音。