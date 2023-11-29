成都到九寨 搭川青鐵路省4小時

大陸川青鐵路青白江東至鎮江關段28日通車，結束川西北地方沒有鐵路的歷史，從此以後，阿壩藏族羌族自治州正式進入動車時代，鐵路沿線行經三星堆，成都至黃龍、九寨溝等世界級旅遊景點的通車時間也指日可待。

四川經濟網報導，川青鐵路全線是大陸「八縱八橫」高鐵網中蘭州、西寧至廣州通道的組成部分，跨過黃河、岷江和青藏高原東麓，將西北的蘭西城市群和西南的成渝地區相連，正線全長約836公里。

今天開通的青白江東至鎮江關段位於四川省境內，起自青白江東站，途經成都市青白江區，德陽市廣漢市、什邡市、綿竹市，綿陽市安州區，阿壩藏族羌族自治州茂縣、松潘縣，接入松潘縣鎮江關站，全長206公里，設計時速200公里。

本項目於2011年3月開工建設，歷時12年餘通車。即日起，從成都東站至三星堆、綿竹南、茂縣、鎮江關站，最快分別18分鐘、31分鐘、55分鐘、86分鐘可達。

川青鐵路作為一條旅遊線路，融入了各地的文化元素，特別是茂縣、三星堆、什邡西、安州四個車站展現出了當地獨特魅力，為遊客提供了與眾不同的旅行體驗。

阿壩藏族羌族自治州多民族聚居，自然風光奇美，民族文化多彩，旅遊資源豐富，但受困於地理位勢，對外交通以公路為主，出行不便。鐵路開通，改變了這一困境。未來，九寨溝、黃龍等阿壩州著名旅遊景點也將進入成都平原2小時旅遊圈。

鎮江關站至九寨還有約140公里路程，當中經過多個長隧道，包括近23公里長的德勝隧道，目前仍在施工中，預計2年後通車。過去從成都到九寨需坐9小時的旅遊巴士，成都至鎮江關開通鐵路後，四川旅遊業者已推出火車+大巴的九寨遊路線，先坐1.5小時的鐵路至鎮江關，再坐2.5小時的巴士到九寨，可省下4小時的交通時間。

今天開通的川青鐵路青白江東至鎮江關段，建設工期長達12年，主因是地形地貌因素施工緩慢，要避開龍門山地震帶（2008年5月造成的汶川大地震），同時路線高差達2000米。

紅星新聞報導，中鐵二院高級工程師川青鐵路成都至黃勝關段設計總體穆亞林從2007年即參與川青鐵路的設計，至今近17年。他說，除了地質、環保，川青鐵路最大的特點無疑是從成都平原至青藏高原的長大坡度。

川青鐵路是從海拔500公尺的成都平原上升至海拔3400公尺的青藏高原東緣，海拔高差近3000公尺，而此次通車的成都至鎮江關，海拔高差也達到了2000公尺。尤其是從安州站開始，在短短130公里內，從海拔600多公尺就要爬坡至鎮江關站的2500多公尺，爬升高度達1900公尺，平均1公里爬坡15公尺。

穆亞林表示，這條線路的最大特點是全線除了車站，幾乎沒有一塊平軌面，都是帶有坡度的，給施工帶來極大挑戰。

此外，從成都平原的降雨，到鎮江關的降雪，大溫差，也讓川青鐵路的多個車站建設了地暖，道岔也引入了融雪融冰系統，進一步保障行車安全。