中國人害中國人？傳竊賊偷iPhone未果 在非洲7刀捅死男網紅

中國大陸直播主「小濤在非洲」以分享非洲當地文化而知名，不過卻傳出在衣索比亞遇害。消息人士指出，半夜有竊賊潛進小濤的房間偷手機，被發現後雙方激烈扭打發生衝突，竊賊還連捅小濤7刀殺害，當地警方已將一名中國籍男子拘捕，全案仍在調查當中。

綜合陸媒《新京報》、《香港01》等報導，大陸直播主「小濤在非洲」今年8月份前往非洲，並透過直播分享當地文化。而11月26日晚上，小濤在一處旅館5樓結束直播後準備要睡覺，他把iPhone手機放在旁邊，凌晨3點卻驚醒，發現有小偷正要將手機順手牽羊。雙方立即發生激烈爭執，扭打在一起，小濤全力抵抗最後慘被捅7刀殺害，小偷趁勢跳窗逃走。

小濤友人楊先生表示，他聽到動靜便上樓查看，發現小濤已經倒在走廊處，「我見到他（小濤）的時候，他是活着的，5、6分鐘後他就講不了話了，根本就不行了」。網傳案發畫面中，現場被褥、地板上沾有血漬，小濤被送往醫院救治後，仍因傷重不治身亡。

報導指出，當地警方已將一名中國籍男性嫌疑人拘捕，警方在他的身上搜出小濤的手機，並發現他的左手有傷口與不明血漬，而現場遺留的腳印也指向該嫌疑人的房間，但他目前仍否認犯案。

受害者家屬已獲知遇害消息，並透露小濤來自大陸河北省邯鄲市，目前有2名小濤親屬前往衣索比亞處理後事，中國駐衣索比亞大使館也表示，事件處置和善後工作正在進行中。

消息曝光後，引起微博網友們的熱議：「到底真的假的？太可怕了，專坑自己人？」、「非洲太可怕了，非洲人…哦不對，兇手不是非洲人」、「在國外最該提防國人」、「出門在外注意身邊人，一不小心就被葛了」、「好可怕，在國外也不要露富！會引起不必要的麻煩」、「出門在外一定要保護自己，希望嚴懲兇手！」