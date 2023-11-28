上海兒科就診人數衝高 家長：見到醫生得等4小時

中國蒙受流行性感冒、肺炎黴漿菌等呼吸道疾病肆虐，上海兒科醫院就診人數激增，候診大廳滿是人；有家長說，候診時間是數小時起跳，先前掛號發燒急診等了4小時才見到醫生。

上海復旦大學附屬兒科醫院、上海市兒童醫院、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心為上海3大兒科醫院，掛號就診人數持續衝高，發燒急診候診大廳滿是著急家長、疲憊孩童。

據這3家醫院日前統計資料顯示，11月第1週平均每天門急診人次在8000人次以上，較去年同期激增，急診、發燒門診均較10月最後1週增加3成。即將邁入12月，上海兒科意願就診人數衝高狀況尚未有明顯緩解。

走訪上海復旦大學附屬兒科醫院急診大廳可見現場滿是人，在28日上午11時許，發燒急診叫號來到190多號，這時候預約掛號人數達300多號，掛號人數持續增加中。

「來這兒看病，你得做好至少等上3小時準備」，一名家長帶著反覆發燒孩子前來求診。他說，掛號後，先讓孩子做抽血等檢驗，必須先確認是什麼感染，現在流感、支原體感染（指肺炎黴漿菌）還有新冠疫情（COVID-19）都來了，光是這個步驟就要等好一段時間。

他表示，這是第2次帶孩子就診了，兩週前來看診，為了見到醫生，等了4個小時；這次有經驗了，乾脆把故事書、練習本都帶著，還為孩子準備一個推車，至少有個地方可以坐著；上次看診情況是，大廳人多到根本沒有空間可站立，只好在外頭吹風候診。

他坦言，孩子有發燒、咳嗽的狀況時，以過往經驗來說，不嚴重的話，就是讓孩子免疫力去對抗，可是現在學校非得要有個健康證明報告，佐證不是流感、支原體感染或是新冠病毒，否則不允許孩子到學校上課，這對家長來說很困擾。

另一名家長說，在上午10時許到現場候診，推估總共可能要等上3至4個小時，孩子有反覆發燒情況，不過沒有咳嗽，這波感染相較過往來得嚴重，尤其在新冠疫情解封後，孩子免疫力很差，特別容易地生病。

上海復旦大學附屬兒科醫院公開訊息指出，兒童支原體感染情況約於11月中旬有所趨緩；不過隨著入冬氣溫逐漸下降，流感好發期也來到，防範疾病情勢仍顯嚴峻。