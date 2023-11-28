陸「超級工程」深中通道主線貫通 未來深圳至中山只需半小時

大陸另一項超級工程、穿越珠江三角洲的深中通道主線今天（28日）貫通，可望於明年下半年全線通車，屆時兩地將由兩個小時的繞行縮短至半小時以內。

深中通道是連接深圳至中山的跨海通道，是繼港珠澳大橋後另一項橫跨珠江三角洲的超級工程。

新華社報導，深中通道集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程。專案採用東隧西橋方案，路線起於深圳機場互通，與廣深沿江高速二期相接，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，與在建中開高速對接，並通過連接線實現在深圳、中山及廣州兩岸三地登陸。

專案全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里／小時，其中，海底隧道長約6.8公里，還有一座水下互通立交，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程。

此專案創下世界首例特長雙向八車道海底沉管隧道等多項世界之最。主線貫通後，專案將全力推進房建、機電及附屬工程的建設，計畫2024年建成通車，屆時從中山到深圳，將從目前約兩個小時縮短至30分鐘以內。

作為連通珠江口東西兩岸城市群的交通大動脈，深中通道將與已通車的港珠澳大橋、南沙大橋、虎門大橋等，共同組成大灣區跨海跨江通道群。