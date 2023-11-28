貴金高速通車 省1小時

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

貴陽至成都高速公路（築蓉高速）的重要組成部分，貴州省貴陽市經畢節市金沙縣至四川古藺（黔川界）高速公路（貴金高速）24日通車。

中新社報導，通車後，貴陽至金沙的通行時間從原來的2小時縮短到1小時左右；貴陽至成都的車程將從7小時縮短至6小時。

貴金高速通車營運後，與在建的四川古藺（黔川界）至瀘州高速公路順接，將成為連接貴陽至成都兩個核心省會城市最便捷的高速公路通道，也是貴陽市十二條射線高速公路之一。

貴金高速主線全長165.284公里，起於貴陽市西側楓林路，途經貴陽市觀山湖區、白雲區、修文縣、息烽縣，畢節市金沙縣，終點位於畢節市金沙縣西北清池鎮赤水河（黔川界），與成貴高速公路（瀘州經古藺至金沙段）順接。

貴州貴金高速公路有限公司董事長張勝利表示，貴金高速承載著重要的過境交通功能，對提升貴陽至成都經濟區通道運輸能力具有重要意義。

高速公路

延伸閱讀

煞車失靈？成都特斯拉剛上牌連撞11車 煞車燈掀論戰

中壢火車站113年6月拆 三鐵共構站120年通車

「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

成都95後天才曹原將任教柏克萊加大 獲譽「石墨烯駕馭者」

相關新聞

貴金高速通車 省1小時

貴陽至成都高速公路（築蓉高速）的重要組成部分，貴州省貴陽市經畢節市金沙縣至四川古藺（黔川界）高速公路（貴金高速）24日通...

成都直飛洛杉磯 復航

24日晚9時許，四川航空股份有限公司（以下簡稱四川航空）3U3837航班從成都天府國際機場起飛，前往美國洛杉磯，標誌著成...

煞車失靈？成都特斯拉剛上牌連撞11車 煞車燈掀論戰

一輛特斯拉Model Y日前在成都市一處路口時突碰撞前車，前後共追撞11輛車後才停下，造成3傷。詭異的是，目擊者稱，肇事...

兩岸醫界院長論壇杭州舉行 深化浙台醫藥衛生發展

兩岸醫界持續推動雙邊交流，第十二屆海峽兩岸醫院院長論壇11月24日在杭州開幕。大陸國台辦致賀信稱，深化兩岸交流合作是民心...

中國官方抵制民間挺 影迷稱金馬替華語電影惜才

中國抵制金馬獎5年後，今年金馬60再次有中國演員出席，多部由中國影人以中國疫情、女性與勞動議題創作的作品獲獎

中國爆發呼吸道疾病大流行 煙台肺科醫院鬧欠薪

當前中國正爆發呼吸道疾病大流行，各地醫療院所門急診病患大排長龍且人滿為患，但主治肺科疾病的山東煙台肺科醫院卻拖欠薪資6個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。