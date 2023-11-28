貴金高速通車 省1小時

貴陽至成都高速公路（築蓉高速）的重要組成部分，貴州省貴陽市經畢節市金沙縣至四川古藺（黔川界）高速公路（貴金高速）24日通車。

中新社報導，通車後，貴陽至金沙的通行時間從原來的2小時縮短到1小時左右；貴陽至成都的車程將從7小時縮短至6小時。

貴金高速通車營運後，與在建的四川古藺（黔川界）至瀘州高速公路順接，將成為連接貴陽至成都兩個核心省會城市最便捷的高速公路通道，也是貴陽市十二條射線高速公路之一。

貴金高速主線全長165.284公里，起於貴陽市西側楓林路，途經貴陽市觀山湖區、白雲區、修文縣、息烽縣，畢節市金沙縣，終點位於畢節市金沙縣西北清池鎮赤水河（黔川界），與成貴高速公路（瀘州經古藺至金沙段）順接。

貴州貴金高速公路有限公司董事長張勝利表示，貴金高速承載著重要的過境交通功能，對提升貴陽至成都經濟區通道運輸能力具有重要意義。