貴金高速通車 省1小時
貴陽至成都高速公路（築蓉高速）的重要組成部分，貴州省貴陽市經畢節市金沙縣至四川古藺（黔川界）高速公路（貴金高速）24日通車。
中新社報導，通車後，貴陽至金沙的通行時間從原來的2小時縮短到1小時左右；貴陽至成都的車程將從7小時縮短至6小時。
貴金高速通車營運後，與在建的四川古藺（黔川界）至瀘州高速公路順接，將成為連接貴陽至成都兩個核心省會城市最便捷的高速公路通道，也是貴陽市十二條射線高速公路之一。
貴金高速主線全長165.284公里，起於貴陽市西側楓林路，途經貴陽市觀山湖區、白雲區、修文縣、息烽縣，畢節市金沙縣，終點位於畢節市金沙縣西北清池鎮赤水河（黔川界），與成貴高速公路（瀘州經古藺至金沙段）順接。
貴州貴金高速公路有限公司董事長張勝利表示，貴金高速承載著重要的過境交通功能，對提升貴陽至成都經濟區通道運輸能力具有重要意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言