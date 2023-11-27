蘇州法院AI輔助辦案 生成裁判文書完成度達7成
中國已準備在法院展開生成式人工智慧（AI）輔助辦案試點。此系統可根據法官閱卷後固定的事實資訊、庭審紀錄等，生成裁判文書，整體完成度可達70%左右。
根據蘇州市中級人民法院公告，江蘇省高級法院日前批 覆同意蘇州市中級法院展開上述生成式AI輔助辦案系統的試點建設。
據蘇州中院透露，下半年以來已將AI輔助辦案系統應用於金融借款合約糾紛、勞動爭議、買賣合約糾紛、房屋租賃合約糾紛等案由的案件中，將拓展在其他複雜類型案件和法院其他工作場景中的應用。
蘇州中院此次投入使用的輔助辦案系統，是基於前期無紙化辦案匯聚的各類電子卷宗數據和法律知識數據，結合人工智慧技術，構建了具備多模態文件理解能力、法律語義認知能力、自然語言交互能力的法院專用大語言模型。
在輔助生成的法律文書中，當事人資訊及事實查明部分準確率超過95%，可供參考的裁判文書完成度達到70% 左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言