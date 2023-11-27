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蘇州法院AI輔助辦案 生成裁判文書完成度達7成

中央社／ 台北27日電

中國已準備在法院展開生成式人工智慧（AI）輔助辦案試點。此系統可根據法官閱卷後固定的事實資訊、庭審紀錄等，生成裁判文書，整體完成度可達70%左右。

根據蘇州市中級人民法院公告，江蘇省高級法院日前批 覆同意蘇州市中級法院展開上述生成式AI輔助辦案系統的試點建設。

據蘇州中院透露，下半年以來已將AI輔助辦案系統應用於金融借款合約糾紛、勞動爭議、買賣合約糾紛、房屋租賃合約糾紛等案由的案件中，將拓展在其他複雜類型案件和法院其他工作場景中的應用。

蘇州中院此次投入使用的輔助辦案系統，是基於前期無紙化辦案匯聚的各類電子卷宗數據和法律知識數據，結合人工智慧技術，構建了具備多模態文件理解能力、法律語義認知能力、自然語言交互能力的法院專用大語言模型。

在輔助生成的法律文書中，當事人資訊及事實查明部分準確率超過95%，可供參考的裁判文書完成度達到70% 左右。

語言 裁判

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