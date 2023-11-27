北京官廳水庫 迎1.5萬隻候鳥

秋末冬初，候鳥遷徙高峰到來；僅北京官廳水庫監測區，短短一天就迎來了1.5萬隻遠道而來的候鳥。

黛色遠山為官廳庫區勾勒出一條俊美的天際線。蒼黃的蘆葦叢密匝匝，黑豹野生動物保護站的隊員們身穿迷彩服，帶著長焦相機和高倍望遠鏡開展候鳥巡護。「下午，我們發現天空中出現了大規模的鳥群。

後來，鳥的數量愈來愈多，我們就意識到，遷徙高峰已經來了。」站長李理說，到了次日中午，監測區一天時間總共迎來了1.5萬隻候鳥。

北京地處全球八大候鳥遷徙通道之上，每年春秋兩季，都有數百萬隻候鳥浩浩蕩蕩而來，吃飽喝足、略作休整，體力充足之後，繼續它們的長途旅行。而官廳水庫正是北京市北部最重要的一處「候鳥機場」。

眼下，候鳥遷徙高峰已經到來。李理介紹，隊員們將官廳水庫劃分為6片監測區，現在都已呈現萬鳥齊飛的壯觀場面。

今年天鵝南飛節奏明顯比往年加快了。監測圖片顯示，往年在官廳水庫歇腳的天鵝種群中有不少亞成體，毛是灰色的，明顯稚嫩一些。

但今年，天鵝們都更加健壯，就連亞成體也羽翼豐滿、全身潔白，看起來跟成年天鵝相差無幾。更充足的體力促使天鵝縮短了盤桓和補給的時間，心急地飛往南方越冬地。

如今在庫區盤桓的候鳥主要是赤麻鴨、灰鶴、豆雁以及鴴鷸類候鳥。最近，水庫的水位下降了，露出大面積的灘塗，很適合涉禽來回穿行、覓食。

官廳水庫附近的氣溫比城區低。最近，夜晚的氣溫只有零下5攝氏度，較淺的水域已經結冰。

從事監測和巡護工作的隊員們要穿好迷彩服，在蘆葦蕩中隱蔽自己。「最近的工作比較艱苦，但也有很多詩意的時刻。」李理說，尤其是傍晚時分，落日餘暉灑在水面上，呈現橘黃色或者淡紅色。平靜的庫水是深深淺淺的藍色，倒映著候鳥的身影，好像一幅畫。