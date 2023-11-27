兩岸微流行／平潭力推「零碳島」

福建平潭綜合實驗區黨工委書記賴軍日前指出，平潭透過豐富的風電等綠色能源，推動「零碳島」建設，布局算力中心、跨境數據樞紐等尖端產業。他並透露，香港已有意在平潭設立數據備份中心等數位經濟產業。

據香港文匯網，在福州新區此前舉辦的閩港數位經濟合作論壇上，閩港IDC產業聯盟成立。

香港數據中心協會主席李松德表示，福州和平潭有大量低成本綠電，香港可採用福建已建立的算力中心，連接大陸國家級網路節點，為大灣區提供算力服務；香港也可以福建數據中心為備份中心，減輕香港數據基建負擔。

賴軍稱，香港與平潭在數位經濟產業上已有諸多聯繫，香港也有意將一個數據備份中心設在平潭島。

他並稱，因為風電等綠色能源豐富，平潭開始推進「零碳島」建設。他提到，早年平潭曾因風大而發展滯後，如今平潭「化風為寶」，大力發展風力發電，整個平潭綜合實驗區已實現「全綠電」，每年節約碳排放近一八九萬噸，而香港在綠電方面較為欠缺，閩港兩地的合作空間廣闊。

據報導，全球風電場建設已從陸地向近海發展，今年全球首台十六兆瓦超大容量海上風電機組在福建海上風電場成功併網發電，標誌著大陸海上風電大容量機組研發、製造及運營能力再上新台階。

平潭大唐離岸風電公司董事長牟清俊說，明年還將在平潭海上安裝十一台風電機組，提供更多清潔能源。平潭逐漸具備發展綠色經濟，打造「碳中和」示範區的基礎。