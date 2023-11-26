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麗香鐵路通車 昆明至香格里拉4.5小時到

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國鐵集團宣布，歷經九年建設的雲南麗江至香格里拉鐵路（麗香鐵路）廿六日建成通車，未來兩地間最快一小時十八分鐘可抵達。麗香鐵路是滇藏鐵路的一環，此次通車也代表滇藏鐵路建設已從昆明推進至香格里拉。

麗香鐵路是一條高原鐵路，終點站香格里拉海拔三二七四公尺，於二○一四年底開工，全長一三九點七公里，全線設有麗江、虎跳峽、香格里拉等十三個車站，除麗江站外的其餘車站均為新建站。

據雲南日報消息，麗香鐵路設計時速一四○公里，若從昆明出發到香格里拉，最快為四個半小時。施工團隊在建設過程中，克服金沙江、玉龍雪山、哈巴雪山等地形，創新研發世界領先的大變形控制技術，累積高原鐵路建設經驗。

麗香鐵路總經費約人民幣一○六億元（約合台幣四七○億元）。此次麗香鐵路的通車，不僅為後續建設滇藏鐵路奠定基礎，也將與中寮鐵路、西部陸海新通道等國際交通網絡接軌。

根據官方「中長期鐵路網規畫」，下一步滇藏鐵路即將興建的環節是香格里拉到邦達段。具體將自香格里拉經由雲南省德欽入藏，經昌都市芒康縣，然後轉向北沿玉曲而上，經左貢縣向北到達邦達鎮，接入規畫建設的川藏鐵路。香邦鐵路的建設，按照官方規畫，將於「十四五」期間開工。

滇藏鐵路通車後，將加速「西部大開發戰略」在西藏落地成效，成為雲南省連接雪域高原的鋼鐵「大動脈」。

香格里拉 雪山

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