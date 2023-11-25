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陸食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然，該校黨政領導近日雙雙去職。（取自澎湃新聞）
大陸江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然，該校黨政領導近日雙雙去職。（取自澎湃新聞）

大陸江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，有學生吃到飯菜中有異物，質疑是老鼠頭，但校方卻對外宣稱是鴨脖子，輿論譁然。事發至今5個多月後，該校領導班子已於近日調整，包含校黨委書記、校長雙雙去職。

澎湃新聞報導，爆發爭議的江西工業職業技術學院近日調整領導職務。前校黨委書記姚小英、校長劉華等校領導去職，副校長支衛兵也不在現任校領導之列。該校網站「現任領導」專欄最新顯示，楊丹青任黨委書記，陳頭喜、曾峰均任校黨委員、副校長。校長一職目前空缺。

其中，楊丹青畢業於江西師範大學體育教育專業，擁有學士學位、高級講師職稱，曾任江西省化學工業高級技工學校副校長、黨委委員，江西應用工程職業學院黨委副書記、院長等職，於2019年1月任江西應用工程職業學院黨委書記。

今年6月，一則「江西一高校餐點中疑吃出老鼠頭」的影片在網路傳播。事件發生的江西工職院發布情況通報稱，飯菜中的「異物」經當事人確認為鴨脖，南昌市高新區市場監管局的判定也稱是鴨脖。

但相關通報並未消除民眾的質疑，網上批評的聲浪越來越大。江西省教育廳、省市場監督管理局等多部門而後組成聯合調查小組，對此事件進行調查。並在6月中通報結果指，通過觀看廚房影片、查閱採購清單、詢問食堂與廚房負責人，以及當事學生後，判定異物不是鴨脖，就是老鼠類囓齒動物的頭部。該校於是需對此事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理署負監管責任。

值得注意的是，這起事件之後，大陸校園食堂「鼠頭」事件頻傳。多地校園都有學生在食堂飯菜中吃到老鼠頭部，學校則以兔肉、牛肉等其他動物作為藉口，校園食堂衛生安全惹議。也有網友戲稱，「這已經演成一套連續劇了」，而劇名就叫「那些年，我們一起吃的鼠頭」。

老鼠 異物 廚房

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