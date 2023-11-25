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粗心媽推嬰兒車搭手扶梯！突翻車女嬰夾斷中指 驚險結局曝

香港01／ 撰文：李納德
大陸家長推嬰兒車搭扶手電梯，意外翻側後20個月大女嬰被夾斷中指。（微博影片截圖）
大陸家長推嬰兒車搭扶手電梯，意外翻側後20個月大女嬰被夾斷中指。（微博影片截圖）

家長太大意了！大陸日前發生手扶電梯夾斷手指意外，有家長推住嬰兒車乘搭手扶梯下行，接近地面時嬰兒車突然側翻，20個月大的女嬰摔落扶梯上，右手中指被夾斷。由於小手流血無法看清傷勢，女嬰先行送醫，救護員推斷斷指還在梯內，找來工作人員拆梯檢查近20分鐘才找回滿是油泥的斷指。警方火速駕警車送斷指入院，但由於嬰兒太細，前兩間醫院都拒接，指無條件做手術，直至警車飆到第3間醫院才終於做到手術，成功駁回手指。警方提醒家長推嬰兒車時千萬別搭扶手電梯。

陸媒報道，北京發生恐怖手扶梯意外，王女士一家日前由湖南到北京旅行，坐地鐵去到大望路站時，王女士推住嬰兒車搭手扶梯下行，車子突失平衝翻側，寶寶的爸爸和爺爺即上前幫忙，現場傳出嬰兒痛哭聲，她的右手中指被夾斷。

警方指，王女士推嬰兒車下行時，扶梯和地面接觸時有凸起的地方，嬰兒車推不上去卡住，扶梯繼續運作時很容易會翻側。意外後寶寶小手受傷流血，當刻難判斷手指受傷程度，救護員認為寶寶情況緊急要先行送院，猜寶寶可能斷掉一截手指。他們返回事發扶梯，車站工作人員即時拆開扶梯，花逾20分鐘一節一節滾起來檢查，最後在縫隙中找到一塊帶血類似指頭的組織，「已經變得黑漆麻烏了」，又黑又沾滿油泥，但質感上看起起像手指。

由於斷肢接駁要與時間競賽，警方火速趕去醫院，醫生用生理鹽水清洗後一看的確是手指尖，但嬰兒太細，該醫院無條件做手術。警方擔心再等救護車已來不及，即以警車帶寶寶到其他醫院。第2院醫院指寶寶這傷勢應該接不回手指，手術很困難為由拒絕，推薦另1間醫院。幸好第3間醫院有能力做手術，成功接回寶寶中指。

王女士一家回程前特意帶鮮花到派出所道謝。警方提醒，如果推嬰兒車最好還是坐升降電梯，否則走樓梯，不要搭手扶電梯，因貪方便乘搭時嬰兒車容易失平衡，可能造成無法彌補傷害。

寶寶成功保住手指，網友大讚警方和救護員及時救援外，許多人轟寶寶父母，不應推嬰兒車搭手扶梯，「這當媽的太不合格了」、「推嬰兒車坐手扶梯，腦子進水了」、「氣死了，怎麼能推車搭扶手梯，寶寶哭的撕心裂肺的」、「我兒子小的時候都是抱著着下」。也有網友留意到他們是一家人出行，質疑只要有人願意抱起，已可避免意外發生，「他們這是一家人出來，就不能一個抱孩子一個拎著推車嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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