烏魯木齊火災一周年：引發「白紙運動」的導火索

2022年11月24日晚，烏魯木齊市天山區吉祥苑小區發生火災，造成10人死亡、9人受傷的重大災難。當時烏魯木齊與中國許多城市一樣，處於新冠防疫封控中。大約400萬民眾已經在所謂「靜默」狀態下生活了100天之久。

有網民指出，之所以釀成這一悲劇，是因為該住宅樓當時處於部分封控之中。但官方之後通報稱，該小區為疫情低風險區，居民可下樓活動。儘管如此，仍有不少民眾認為，封控措施阻礙了救援和居民逃生，並對官方對事件的回應和信息公布十分不滿。

在烏魯木齊當地，以及隨後在南京、上海和北京的街頭和一些大學校園，出現了民眾聚集悼念火災遇難者的自發活動，集會者抗議政府的過度封控措施，並手舉白紙表達對當局禁言的抗爭。在上海烏魯木齊路，憤怒的人群喊出了「習近平下台」、「共產黨下台」的口號。在廣州、武漢、成都等城市，也出現了街頭「白紙」抗議。

有分析認為，「白紙」運動的壓力促使了中國政府放棄「清零」，急劇扭轉防疫方針。英國《經濟學人》本周三（11月23日）刊文指「可能是壓力的累積，尤其是經濟壓力，迫使政府做出了決定。中國官員從不承認示威游行是一個轉折點，以免鼓勵更多類似的示威游行。但有報導稱，中國領導人在去年 12 月初開始解除限制時，確實考慮到了抗議者以及其他因素。」

在震驚之後，當局對「白紙運動」進行了追蹤打壓。一些參與者被拘捕，傳喚、監視。「人權觀察」組織今年1月稱，在上海，有兩名曾在烏魯木齊中路示威的抗議者下落不明；北京有4名抗議者被正式逮捕，他們面臨「尋釁滋事罪」的指控，最高可被判5年監禁。今年4月，其中的兩名女性獲釋。

據美國之音報導，本周二（11月21日），由加州的中國留學生發起的「同議」組織和其他高校留學生及中國異議人士在南加州大學集會，紀念「白紙運動」一周年並表達聲援。街邊展位向路人散發有關白紙運動的傳單、明信片、小文具、「抗爭貼畫」等。據主辦者表示，類似的活動還會在加州大學洛杉磯分校以及聖蓋博谷等街區舉行，一直持續到11月25日。

一位參加活動的學生對記者表示：「我覺得白紙運動中最大的震撼是看到中國很多很多有勇氣反抗的人，比我想象的多很多，他們需要很大的勇氣，後來我們海外做這些事情的很多人，都是被白紙運動所激勵。」

《端傳媒》本周發表回顧白紙運動的報導，總結一些海外參與者的感受指出，白紙運動促使「政治站隊變得大膽而公開，大家在看到彼此的同時，亦加劇了恐懼和警覺」。「白紙後，在人人自危的恐懼下，海內外社群活動減少」。

人權觀察組織上周發表聲明，要求中國政府允許民眾舉行 「白紙」運動一周年紀念活動，呼籲當局釋放所有因公開批評政府應對疫情措施而被拘留的人，並停止審查社交媒體上與抗議相關的信息。

《經濟學人》采訪的一名曾在上海參加「白紙抗議」的年輕人對未來仍抱有樂觀，「即使是沙漠，也有一小叢綠草，」他說：「中國是一片沙漠，而白紙運動就是那一小片草」。他相信，再過二三十年，人們會明白它的意義。

（綜合報導）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】