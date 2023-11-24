中國發布防控措施 指多種呼吸道疾病恐一同流行

中國國務院聯防聯控機制今天發布通知指出，中國今年冬季至明年春季可能面臨COVID-19、流感、黴漿菌肺炎等多種呼吸道疾病疊加流行局面，因此提出6項重點措施，要求各地這一時期做好防控。

通知並提到，目前中國全國COVID-19疫情形勢「總體平穩」，但冬季COVID-19疫情仍「存在反彈風險」。

央視新聞報導，這項名為「關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知」的文件首先坦承，今年10月以來，全國的流感、黴漿菌肺炎感染「逐步增強」。

通知提到，預料流感將出現全國性冬春季「流行高峰」，黴漿菌肺炎感染未來一段時間仍將在部分地區「持續高發」。今冬明春全國可能面臨COVID-19、流感、黴漿菌肺炎感染等多種呼吸道疾病「疊加流行」的局面。

通知指出，冬春季是COVID-19、流感、諾羅病毒等傳染病及黴漿菌肺炎感染等疾病高發季節。而目前中國全國COVID-19疫情形勢「總體平穩」，但冬季疫情仍「存在反彈風險」。

通知並提出6項重點措施：確實落實口岸疫情防控、持續開展疫情動態監測預警、加強重點機構重點人群防控、加強醫療救治應對準備、持續強化科普宣教及強化組織領導和責任落實。

其中提到，各對外口岸（含機場、碼頭）要嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，按規定展開COVID-19病毒變異監測。

同時，各地要加強養老、托幼、學校、社會福利等機搆及空間密閉場所防控，督促做好日常防護和健康監測。強化老年人、慢性病患者、兒童等重點人群的COVID-19、流感、黴漿菌肺炎疫苗接種，加強65歲以上老年人等脆弱人群分類分級健康服務和管理。

通知並要求各地要統籌做好COVID-19、流感和諾羅病毒等重點傳染病監測，密切跟蹤疫情形勢變化；各地要針對發病態勢統籌調配醫療資源，加強相關救治藥品的生產供應保障。動態監測零售藥店、醫療機構特別是基層醫療物資供應情況，加強兒童用藥保障；一旦發現聚集性疫情要「及時報告、快速反應、有效處置」。