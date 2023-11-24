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香港小學 2025起加強愛國教育

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港小學生新課程將全面加強愛國教育，圖為前些年一批香港小學生赴北京參觀天安門國旗護衛隊，並體驗軍事訓練。（中新社）
香港小學生新課程將全面加強愛國教育，圖為前些年一批香港小學生赴北京參觀天安門國旗護衛隊，並體驗軍事訓練。（中新社）

香港教育局昨天公布小學人文科課程框架，新框架中小學課程分六個範疇，小學生要學習國民教育、國家安全教育，國民身分認同，小學六年級學生還要認識國家統一。

香港小學常識科將於二○二五年起分拆為人文科及科學科，新的小學人文科課程框架，下學年試行，二○二七／二八學年起全面在小學推行。內容包括國民教育、國家安全教育、中國憲法和香港基本法。其中小學三年級須初步認識香港國安法，小學六年級學生要認識中國在中國共產黨領導下的重大成就。

從小學常識科分拆出來的人文科課程框架，具體涵蓋六大範疇，分別是「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」及「世界與我」。

新課程框架中多個單元都新增國民教育元素，當中在「國家與我」範疇，小一學生須初步認識國家，小三要初步認識港區國安法、解放軍駐港新課部隊與香港防務工作等；小五學生要學習「一帶一路」、大灣區發展及中國衛星導航系統；小六則要認識國家最新發展，包括脫貧發展及航天科技等；小六課程亦要學習日本侵華戰爭，包括南京大屠殺、九一八事變，明白國家統一及民族團結的重要性。

香港教育局說，小學推行國民教育不是新鮮事，大部分課程都是沿用常識科學習範疇，又指一直在多方面推動國民教育，並不局限於人文科。而香港國安法落實以來，任何行業遵從，相信老師能夠應付，學校對校本教材要層層問責。

香港課程發展議會主席潘偉賢說，中國文化有新增書法，亦新增歷史英雄人物，例如岳飛、季布、一諾千金，這類型就是國民教育。

小學生 香港 國安法

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