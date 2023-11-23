15歲少女KTV陪酒…哭訴「喝1箱啤酒」後墜樓 母嘆：跟我說在火鍋店工作

日前，成都一名15歲少女月月（化名）在KTV打工陪酒墜樓引發輿論關注。月月母親彭女士表示，她原本一直以為女兒在火鍋店打工，當天女兒曾打電話哭訴說自己「不想上班了」，據瞭解月月當晚為了接待客人，已經喝了一箱啤酒，卻還被負責人批評穿著，所以情緒特別不好。

經現場監視器畫面發現，事發當下，傷者是自行從位於百貨公司3樓的成都鑫銀匯KTV跳下，已初步排除他人作案的可能。目前月月全身多處粉碎性骨折，失血性休克、肺挫傷伴感染，至今仍在住院。

成都一名15歲少女月月（化名）在KTV打工陪酒墮樓引發輿論關注。（大皖新聞）

據《大皖新聞》報導，月月（化名）出生於2008年，10歲時失去父親，13歲時年確診抑鬱症，今年2月沒辦法完成學業選擇退學。3月底，月月跟母親彭女士表示，自己想要去火鍋店打工，工作時間是每天下午4時至晚間10時30分，彭女士並沒有阻止。

據瞭解，月月在鑫銀匯KTV做酒水陪侍，工作時間是晚上8點30分到次日淩晨1點、3點，丹丹稱一起工作的女孩有17人，僅2人成年。

墜樓前，月月在該包房內陪客人飲酒，已飲用近一箱啤酒。月月稱喝酒時自己意識模糊曾嘔吐多次，當她再次醒來已身處地面一樓。月月母親彭女士稱，事發前曾接到女兒電話，女兒一直在電話裡哭訴稱不想上班，當母親詢問詳細情況時被女兒拒絕。

之後，一名自稱是月月朋友的陌生人，添加彭母的微信，隨後發消息稱「阿姨，月月墜樓了。」，當彭母進一步詢問詳情時，對方強調「千萬不能說我們在幹夜場，就說我們在耍，不然也要被查。」彭母淩晨3時45分趕到雙流區第七人民醫院，並於3時46分打電話報警，月月多處粉碎性骨折。

月月清醒過來後跟母親表示，當晚自己為了接待客人，已經喝了一箱啤酒，卻還被KTV相關負責人批評穿著，所以情緒特別不好。據瞭解，打工五個月以來月月一共獲得陪侍費用30950人民幣（約新台幣136670元），還須扣除2300元（約新台幣10155元）的違紀費用。

月月母親彭女士透露，月月後續還需要接受至少3個月的康復治療，醫院預估治療費用約一天700元（約新台幣3090元），一個月將花費兩萬多元。

天府新區公安發佈消息稱，CCTV畫面顯示，傷者（月月）自行從事發地三樓跳下，已初步排除他人作案。事發後，涉事鑫銀匯KTV已暫停營業。內媒指出，鑫銀匯KTV因涉嫌組織未成年人進行有償陪侍行為，已被刑事立案。目前，該案正在進一步偵查中。

成都鑫銀匯KTV。（大皖新聞）

KTV 疑似涉黑？組織未成年人陪酒有什麼罪？

據瞭解，鑫銀匯KTV員工今年3月私訊月月稱，「找不找工作」、「夜場好玩得很，保底一萬五」。月月入職后，要工作內容就是推銷酒水、陪客人喝酒，員工宿舍內還有其他15歲左右的女生。

華陽派出所指出，已經發現了涉事KTV有組織未成年人進行有償陪侍的違法治安管理活動的行為，於9月13日受理為刑事案件，於9月14日對「鑫銀匯KTV組織未成年人進行違法治安管理活動案」立案偵查，受立案符合法律規定。目前，該案正在進一步偵查中。

據瞭解，KTV讓未成年人有償陪侍犯罪的罪名叫「組織未成年人進行違反治安管理活動罪」。正常來說讓未成年人陪侍系3年以下有期徒刑，情節嚴重的3到7年有期徒刑。這個罪名是近兩年才把組織有償陪陪侍的行為也劃分到構成此罪的範疇。

對於涉事KTV疑似涉黑？華陽街道辦事處工作人員回應表示，目前案件已由公安機關立案調查，具體進展要以公安調查結果為準。天府新區婦聯工作人員則指出，在立案查處階段，案件詳情不對外公佈，婦聯會以關心關愛為主，協同配合其他部門共同推進該案件。

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文章授權轉載自《香港01》