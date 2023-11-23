失聯逾月 鬥魚CEO陳少傑證實被捕

大陸電競直播公司鬥魚的ＣＥＯ陳少傑在傳出失聯超過一個月後，官方直至昨日才證實，陳少傑已經因涉及賭場罪被捕，成為罕見有在美股上市的陸企高層被捕案例。

四川成都都江堰市公安局昨日公布前述訊息，鬥魚公司則於廿一日公告陳少傑被捕消息，強調公司尚未收到任何正式通知，並稱陳少傑持續被拘留及隨後的法律訴訟和執法行動，可能對公司的聲譽、業務和業績產生「重大不利影響」。

鬥魚以遊戲直播為主，輔以體育、綜藝、娛樂等直播業務，總部位於武漢，二○一九年在美國納斯達克上市。據財新網報導，本月四日起，關於陳少傑失聯近三周的消息就已在網上流傳，但當時鬥魚公司表示內部仍在溝通了解中。

鬥魚的大股東是騰訊，至今年三月持股約百分之卅七點七，陳少傑則佔百分之十七。目前鬥魚市值不到剛上市時的十分之一，僅兩億多美元。

對於陳少傑被捕原因，澎湃新聞援引消息人士說法指出，或是因涉嫌賭博，陳少傑的賭博經歷可追溯到十多年前，與原人人網負責人許朝軍有關；另，業界有傳聞稱，也可能與此前鬥魚直播間「彡彡九戶外」、「長沙鄉村敢死隊」涉賭有關，「鬥魚賭博案看似是主播行為，實際是老闆在幕後操盤」。

今年二月成都市中級人民法院曾召開新聞背景說明會，成都商報指出，「彡彡九戶外」直播開設賭場案被列為去年十大典型案例之一，也是大陸公安部督導辦理的全大陸首例直播平台涉賭案件。直播主被控共計組織抽獎四二六七場，有四四二萬餘人次參與，參賭資金近人民幣一點二億元。

近期傳出被捕的大陸企業高層還有中遠海運集團旗下中遠海發董事長劉冲，他已於本月廿一日被公司公告辭去董事長職務，但財新網指出他七日被帶走，且辦公室被查封。消息稱，劉冲可能牽涉到幾年前集團旗下另一家上市子公司的借殼案。