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港女大鬧港鐵片瘋傳！暴怒駡爆網友聽到崩潰喊：求字幕

香港01／ 布萊恩
網路上近日瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，見到地鐵車廂內有女生正暴怒大聲向另1乘客喝罵。示意圖／Ingimage
網路上近日瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，見到地鐵車廂內有女生正暴怒大聲向另1乘客喝罵。示意圖／Ingimage

香港地鐵人多擠迫，爭執不時發生。網路上近日瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，見到地鐵車廂內有女生正暴怒大聲向另1乘客喝罵，雖然字字鏗鏘，內容卻難以聽懂，只隱約聽到事件起因是身體接觸。

影片引來網友熱議，大部份人都被港女說話內容被考倒，「有無字幕組？」、「明明講廣東話，但為什麼我聽不懂」、「在香港幾十年，這次真被她考倒」。也有網友笑說，「氣勢磅礡到這樣的程度，有無字幕，內容是怎樣也不重要了，重點全是接招者已經沒有抵抗能力了」。

有網友昨日在Facebook群組「好fashion呀你」上載該段「港女大鬧港鐵」影片，留言「我大聲不代表我惡」，但未有交代拍攝時間。

影片長6秒，見到車廂內1名戴眼鏡、穿黑色衣服長髮女子，正怒氣沖沖大聲喝罵另1乘客，表情相當激動。

不過，雖然女子說話大聲字字鏗鏘，但未知是影片拍攝質素還是語速問題，內容難以理解，只隱約聽到女子說罵人的話，被罵的乘客則沒有作聲。

當時車廂滿布乘客，亦有女乘客夾在女子與被罵乘客中間，惟都沒有理會。

影片引來熱議，網友均被女子講話內容被考倒，「有無字幕組？」、「在香港幾十年，自認廣東話聽同講都非常之好，這次真被他考倒，完全聽不懂他說什麼」、「明明講緊廣東話。但為什麼我聽不懂」、「我還以為自己聽力有問題，原來很多人都聽不見」、「聽了很多次，完全聽不見他說什麼，我想現場被他罵的人都一頭霧水」。

亦有網友笑說，「大聲說話是沒問題，但說話能不能說得清晰點」、「氣勢磅礡到這樣的程度，有無字幕，內容是怎樣也不重要了，重點全是接招者已經完全沒抵抗能力了」。另有人指出，「這個女人我已經見過 3 次，分別出現是不同的視頻，全部都是地鐵車廂」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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