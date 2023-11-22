女子尋「床友」合租睡雙層床上格 月租價格曝光

香港寸金尺土，隨時連劏房都要和陌生人合租。1名女子在小紅書公開尋「床友」，表示自己有意在旺角租劏房，標榜有獨立廁所，而且交通方便，附近不愁美食，但最重要的要分享雙層床，「租客」要睡在上格床，每月租金1,350人民幣（約新台幣5789元），希望有興趣的女生可以私訊她，不少網友慨歎「露宿街頭還比較好」、「好慘呀」。

發文者在小紅書表示，有意在旺角豉油街和通菜街交界唐樓租劏房，雖然沒有升降機，需要步行4層樓，但有獨立廁所、製冰機、小型冰箱，而且有熱水爐和熱水壺，冷氣機不會產生噪音，地點距離港鐵旺角站極近，「附近都是美食天堂」，月租1,350人民幣（約新台幣5789元），但沒有交代劏房面積。

但發文者表示出租的是「單間2人間上鋪」，即出租的是雙層床的上格床。圖片可見，木製床架的上格暫時未有床墊，空間比狹窄，相信屬單人床，下格則有床墊，且放了一些雜物，發文者強調歡迎有興趣的女生可以私訊她。

不少網民慨歎「露宿街頭還比較好」、「好慘呀」、「可憐，留在香港幹什麼，住的人不像人」。

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文章授權轉載自《香港01》