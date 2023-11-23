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國際旅遊交易會 山東打造「孔子家鄉」主題

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「孔子家鄉 好客山東」展區，吸引眾多民眾駐足。圖／主辦單位提供
「孔子家鄉 好客山東」展區，吸引眾多民眾駐足。圖／主辦單位提供

2023中國國際旅遊交易會（以下簡稱「旅交會」）11月17日在雲南昆明開幕。本屆交易會以「你好！中國」為主題，旨在深化與各國在文化和旅遊市場、產品、資訊、服務標準等領域交流合作。共有來自70多個國家和地區的旅遊推廣機構、相關企業和800多位國際旅行商參展。

山東省文化和旅遊廳攜16市文化和旅遊局、50多家文旅企業精心打造的「孔子家鄉 好客山東」主題展區精彩亮相。中央宣傳部副部長、文化和旅遊部黨組書記孫業禮，世界旅遊聯盟主席張旭等嘉賓親臨山東展區參觀指導。

山東參展團圍繞文旅深度融合高品質發展，省市聯動打造了「厚重文脈、山水畫卷、休閒遊憩、民俗風情、特色美食」五大專題區域，全方位展示山東形象，向來自世界各國的旅行商發出「一次山東行，一生山東情」的盛情邀約。

印有孔子名言的竹簡造型、魯國大玉璧的頂部裝飾，山東展區在旅交會的舞臺上展現一幅好客之情、好品之盛的山東畫卷。活動現場人頭攢動，氣氛熱烈。《春江花月夜》典雅優美，非遺傳承人技藝高超，引起掌聲陣陣。十餘件山東特色文物複製品震撼人心，800餘件各式展品琳瑯滿目，VR體驗等系列活動讓觀眾沉浸式感受山東文旅的獨特魅力。眾多齊魯元素交相輝映，開啟山東與遊客之間的「雙向奔赴」，為觀眾帶來一場山東文旅的饕餮盛宴。

此次活動以「好客山東」品牌為引領，以場景化、年輕化、生活化、數位化形式展示山東旅遊發展新形象。好客之情與好品之盛交織，盡顯齊魯大地深厚文化底蘊。創新的展陳形式、豐富的展覽內容，贏得與會嘉賓陣陣喝彩。

11月19日，旅交會在雲南昆明閉幕。現場進行「最佳組織獎」「最佳創意獎」等7個獎項的頒獎活動。值得注意的是，獨具特色的展臺設計讓山東喜獲本屆旅交會「最佳展臺獎」。

一次山東行，一生山東情！山東以高品質的文旅產品、高水準的細微服務，傳承「有朋自遠方來，不亦樂乎」的好客傳統，持續做強區域公共品牌，著力提升服務品質、產品品質。本活動以創新形式，山東將不斷豐富文化和旅遊服務業，探索高品質服務路徑，完善相關配套設施，推動文旅產業，講好中國故事「山東篇章」！

孔子 品牌

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