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不講武德？大師表演點穴 婦人下秒遭「重拳擊碎」淒厲慘叫影片曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大師示範點穴的影片近日在網路流傳。圖截自X
一名大師示範點穴的影片近日在網路流傳。圖截自X

在傳統武術當中，點穴據稱是透過打擊穴位以擊敗對手的一種功夫。近日，一名大師示範點穴的影片在網路流傳，然而畫面太過震撼，連大陸格鬥狂人徐曉冬也傻眼，直呼「太狠了」。

近日一部疑似在大陸拍攝的影片引發討論，影片中，一名身穿白袍的「大師」向觀眾示範如何點穴，台上同時有一名婦人擔任被點穴者。只見大師先是在婦人腹部附近的位置輕點數下，接著迅速出拳。下一秒，婦人「啊」一聲尖叫響徹整個禮堂，屁股重摔跌落在地，雙手捂著腹部，面色痛苦。

影片流出後，連大陸格鬥狂人徐曉冬看到也傻眼，驚吐「這哪裡是點穴呀，這是武術大師生生給人大姐一個重勾拳呀，太狠了……武德高」。網友們也紛紛留言表示，「和流氓有什麼區別？」、「點穴為名，打人才真」、「大師不講武德」、「這是對肝臟擊打吧」、「這叫點穴？這根本是擊碎吧」、「按照此法，我覺得我也能给大師點一穴了」。

影片被分享到PTT後，也引起台灣網友討論，「難怪以前我用手指點都沒效果，練錯了」、「點穴就是讓人不能動，這一拳很有效」、「泰森：我也是點穴高手」、「爆破點穴，亂馬裡面有這招」、「看來是積怨已久」、「哇靠感覺超痛」、「重量級點穴王：泰森」、「這女學員欠老師錢喔」、「台上台下螢幕前，都措手不及」。

徐曉冬

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