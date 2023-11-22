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人妻為邢姓兒子改名…選用這字被朋友背後調侃老土 網民反讚好聽

香港01／ 撰文：田中貴
樓主兒子全名是「邢川」，她大呻被朋友吐槽老套，網民卻讚好聽。（小紅書圖片）
樓主兒子全名是「邢川」，她大呻被朋友吐槽老套，網民卻讚好聽。（小紅書圖片）

名字是父母給予子女的第一份禮物，改名時總有不同考量。1名母親在小紅書表示，嫁給邢姓丈夫後誕下兒子，為兒子取名「邢川」，因考慮到兒子上學，希望方便他省時間寫名字，「別人還在寫名字，他已經答題了」。後來她聽到朋友在背後吐槽其兒子的名字老土，不禁感到懊惱，不過網民反而大讚「兒子名字很好聽」、「像小說男主名」。

樓主在小紅書上載兒子的出生醫學證明，顯示兒子全名是「邢川」。她指當初與丈夫改名時已考慮到兒子上學情況，「只是想着兒子上學的時候寫名字比較不那麼複雜」，當同學仍在寫名字時，他已經可以開始答題，節省時間，但後來「朋友吐槽我兒子的名字老土，被我聽見了」，不禁感到失望。

不少網民看過帖文紛紛留言安慰，大讚「兒子名字很好聽」、「我覺得邢川真的很好聽，小說男主名」、「感覺邢川更俐落些，像硬漢」。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 丈夫 醫學 父母

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