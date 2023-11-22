英籍男玩手銬鎖上解不開…赴灣仔消防局求救 涉藏武器被捕

一名英籍男子，於今日（22日）凌晨2時許，在灣仔寓所內，被一副手銬鎖上其中一隻手，無法解困，由妻子陪同，前往就近的灣仔消防局求助。消防員用工具將手銬打開，事主並無受傷。惟手銬屬管制品，警方隨後以涉嫌「藏有攻擊性武器」將他拘捕帶署調查，案件交由灣仔刑事調查隊跟進。

據了解，被捕男事主47歲，英國籍，持有本港身份證，任職保安公司經理，與外籍妻子同住灣仔軒尼詩道一單位。事發時，男事主執屋發現該副手銬，據悉是友人多年前送贈，隨即拿來把玩，卻不慎將其中一隻手鎖上。事主無法解困，只好與妻子到灣仔消防局求救，同時報案，當時仍以為該副手銬是玩具。警方正調查該副手銬的來源。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》 第17條，任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用，可處第2級罰款或監禁2年。

延伸閱讀：

屯門公路的士直插重型貨車尾 車頂凹陷車頭盡毀 司機奇蹟輕傷

欣澳撞船｜躉船男工遭斷欄擊中 兩小時後暈倒亡 接駁船船長被捕

文章授權轉載自《香港01》