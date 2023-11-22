北京雪飛燕 冬奧賽道全開

天氣轉冷，北京延慶奧林匹克園區國家高山滑雪中心「雪飛燕」啟動造雪，計畫11月底開板。2023—2024雪季，「雪飛燕」7條冬奧賽道將全部開放，並有專業教練提供指導，讓大眾能身臨其境感受奧運激情。

2022年北京冬奧會期間，「雪飛燕」共設7條雪道，3條為比賽賽道，4條為訓練道。來自全世界的頂級滑雪運動員曾在這裡馳騁競技，展示專業風采。去年，「雪飛燕」開放了局部雪道。在即將到來的雪季，7條賽道將全部開放。

根據沿線不同風景，冬奧會後，7條賽道都擁有了詩意的名字，分別是彩霞、彩虹、冰河、冰川、瑞雪、岩石、雲海。它們難度、高度、距離等不盡相同，適合不同水平的滑雪者。例如，彩虹道、彩霞道冬奧會時，分別是競技類團體回轉項目比賽賽道、競技類回轉項目訓練道。這兩條雪道的落差都超過了150公尺，最大坡度均為22度，適合中級水平以上滑雪者。為了讓滑雪者們享有專業、舒適的滑雪體驗，園區將提供專業教練。

這7條冬奧賽道更適合滑雪深度愛好者、發燒友、專業選手，對於初中級大眾滑雪愛好者，還有另外一條雪道，「這是一條從山頂到冬奧村的十公里長的海陀穿越雪道，賽時是技術道路，落差1300公尺，是刷道的最佳選擇，山勢相對平緩，滑行距離長，很友好。」北京國家高山滑雪有限公司副總經理呂泓佑介紹。

目前，「雪飛燕」高山雪道完成整修近2萬平方公尺，纜車線路維護檢修10.3公里，雪場造雪總量近80萬平方公尺，計畫月底開板。

「今年，國家高山滑雪中心還將迎來中國國家隊、省隊在此訓練，我們將在兼顧比賽、訓練的同時，讓高水準專業人士、大眾滑雪者們都能享受到國際一流的滑雪體驗。」呂泓佑說。園區智慧管理系統將同步上線，整合預約購票、地圖導航、觀賽資訊、餐廳訂餐、酒店入住等一站式功能。