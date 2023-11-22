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陸大規模打詐 傳受緬叛軍協助

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大批在緬甸從事詐騙嫌犯被押解返中，多地車站拍到聲勢浩大的押解場面；一列列戴黑頭套、穿編號黃背心的嫌犯排隊奇景。(取材自微博)
大批在緬甸從事詐騙嫌犯被押解返中，多地車站拍到聲勢浩大的押解場面；一列列戴黑頭套、穿編號黃背心的嫌犯排隊奇景。(取材自微博)

大陸公安部昨宣布，緬方迄今向大陸移交電信網路詐騙嫌犯三點一萬人，稱執法成效顯著。不過，美國之音報導指出，緬甸叛亂分子發動一系列被稱為「一○二七行動」的協調攻擊，而該行動與中方打擊電信詐騙有關，意味中方掃蕩緬北詐騙集團可能受到緬甸叛軍的協助。

美國之音引述緬甸叛軍說法，儘管中國施加壓力，但與緬甸軍政府結盟的安全部隊，在追捕北京關注的罪犯方面幾乎沒有採取任何行動。這次（打擊詐團）行動是否構成北京與緬甸內戰中戰鬥派系關係的改變，有待觀察。

報導指出，「一○二七行動」以其開始日期命名，由「三兄弟聯盟」牽頭，該聯盟包括緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、德昂民族解放軍（TNLA）及若開軍（Arakan Army）。而行動攻擊目標是親軍政府民兵和軍方支持的邊防部隊，他們管理著果敢自治區。緬甸民族民主聯盟軍在二○○九年被緬甸軍方驅逐前，一直管理該地。

據報導，果敢自治區某詐騙園區十月廿日發生大規模殺戮事件，引發中方對「一○二七行動」的支持。緬甸民族民主聯盟軍發言人李家文表示，自九月以來，中方開始更有力地打擊網路犯罪，「邊境沿線的民族武裝團體也深入參與了中國遏制犯罪集團和販運大陸公民的努力」。

李家文並稱，果敢邊防部隊沒有深入參與打擊詐騙集團，在他們開始「一○二七行動」後，果敢邊防部隊才感到壓力，並對網路犯罪集團採取行動。

另有報導分析，這場大規模打擊邊境電信詐案，因當地人數眾多已形成一定規模的經濟型態，邊境的零售、餐飲、就業與貿易往來密切，如今數萬人被捕，以及還有後續的詐騙成員都將面臨打擊命運，或使中緬關係出現挑戰。

中緬問題專家丹素奈就說，中方因網路欺詐受的損失，還不抵目前在邊境採取的行動造成的貿易收入損失。

緬甸 詐騙集團 網路

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